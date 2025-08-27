“トランプ関税”をめぐり、アメリカと共同文書を作る方向で調整している日本。今週中にも発表される見通しです。ラトニック商務長官「今週、日本との合意について発表する」「FOXニュース」に出演したアメリカのラトニック商務長官。日本が合意したアメリカへの投資について、今週、新たな内容を発表すると話しました。合意をめぐり、日本は「文書は必要ない」との考えでしたが、アメリカの求めを受け、方針を変え、共同の文書を