世界遺産に登録されているイギリスの観光名所「ポントカサステ水路橋」。絶景を見ようと年間、数百万人が訪れますが、今年は132年ぶりの干ばつで、深刻な危機に直面しています。イギリス・ロンドンから車で4時間ほど、世界遺産に登録されている「ポントカサステ水路橋」は、全長307メートルほど。川の上およそ38メートルにかかり、“運河の一部”でもあります。橋からの眺めは“絶景”です。ということで…。記者「これから水路橋