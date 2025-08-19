万引き被害に悩むコンビニの悲痛な投稿がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】クラフトビールの品揃えに力を入れている江田島中央店「検察からお手紙が。以前捕まった万引き夫婦の刑罰が確定し、その結果内容を送付希望していたのが届きました。中身や内容は言えませんが、多数のお店でしていたのもあり重い結果でした。万引きは窃盗罪です。現行犯じゃなくても捕まります。必ず捕まります。捕まえます。軽い気持ちでやるな！