「5月18日に亡くなったセブン＆アイ・ホールディングスの鈴木敏文名誉顧問は、セブン−イレブン・ジャパンのＣＥＯを務めていた’03年、一つの大きな決断をしました。それまで１店舗あたり１日数千円程度が常識だったコンビニ惣菜の売り上げを、10万円近く引き上げようというのです。鈴木氏は、家族が食卓を囲んで家庭料理を食べる時代から、個々人がそれぞれ好きなものを好きなタイミングで食べる時代に移っていくと考えた。以降
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