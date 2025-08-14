ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > コカイン使用して、自家用車を運転し…追突事故 タクシー運転手の男… 交通事故 東京都 時事ニュース 日テレNEWS NNN コカイン使用して、自家用車を運転し…追突事故 タクシー運転手の男を逮捕 2025年8月14日 13時25分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと コカインを使用するなどしたとして、タクシー運転手の男が逮捕された 正常な運転が困難な状態で自家用車を運転し、追突事故を起こしたとされる 男は「コカインを使用して運転はしていない」と容疑を否認しているという 記事を読む おすすめ記事 《借金で10年間消息不明の息子も》ビッグダディが明かす“4男5女と三つ子”の子供たちの現在「メイドカフェ店員」「コンビニ店長」「3児の母」番組終了から12年 2025年8月13日 17時59分 中村俊輔氏が“AEDを手に疾走”して観客救助に貢献、14年前の盟友の死は「無駄じゃない」と証明 2025年8月13日 16時0分 「気持ち悪くなる」あのちゃんのCMに“健康被害”を訴える人が続出、攻めすぎ演出に「止めて」 2025年8月13日 18時35分 道重さゆみ（36）が「嫌いだったよ、あなたのこと」と宣言したのは…伝説と呼ばれた「プラチナ期」モーニング娘。で異彩を放ったワケ〈芸能界を引退〉 2025年8月14日 6時10分 「田久保の圧勝だな」伊東市百条委員会“19.2秒”の新情報も、低レベルな議会に市民失望 2025年8月13日 15時0分