警察によりますと、12日午前5時前、石川県七尾市の国道249号で道路が陥没しました。車3台が巻き込まれ、3人が病院に運ばれましたが、全員意識はあるということです。この影響で国道249号は七尾市の道の駅なかじまロマン峠から七尾市小牧にかけて通行止めとなっています。