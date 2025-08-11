今年（2025年）は日本が第二次世界大戦で敗戦して80周年だ。日本では米軍の圧倒的戦力に敗北したとの印象が強いが、日本は実際には、対英米開戦以前の段階において長引く中国との戦いで国力を大いに消耗していた。そして、そもそも英米との開戦に至った最大の原因が、中国との戦争を続けていたことだった。一方、中国にとって第二次世界大戦の終結とは、何よりも抗日戦争の勝利を意味した。日本と中国の間では、80年にわたり「平和