中国メディアの快科技は4日、韓国について「好きなだけスイカを食べられる中国人をうらやむ」とする記事を掲載した。記事はまず、韓国の連合ニュースの3日付報道を引用し、韓国農水産食品流通公社によると、1日基準のスイカ1玉の平均小売価格は3万3337ウォン（約3333円）で、1年前に比べ17．6％上昇したことを紹介した。その上で、国連食糧農業機関（FAO）によると、中国は全世界のスイカの生産量の約60％を占め、世界最大のスイカ