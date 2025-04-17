創業150年以上の歴史を持つ肉の老舗・「柿安」とアニメ『鬼滅の刃』の初めてのコラボレーションが実現した。【写真】「うまい！うまい！」今だけしか手に入らない2パターンの限定掛け紙今回の企画は、劇場版『鬼滅の刃 無限列車編』のリバイバル上映に合わせ、オリジナルホイルステッカー付き『黒毛和牛 無限 牛鍋弁当』（税込2101円）を、全国63店舗の「柿安ダイニング」「柿安 牛めし」「柿安」各店で、4月29日から5月31日ま