週刊少年ジャンプで連載していた人気漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の世界観が堪能できる「こち亀記念館」の開館記念式典が２２日、東京・葛飾区亀有で行われた。式典には作者の秋本治氏（７２）が出席し、「この記念館のライバルは浅草の花やしき。来春までに来館者１５万人を目指して、達成したら屋上に大観覧車をつけたい。両さんだったら、作るかもしれない」と笑顔で目標を掲げた。記念館は駅から徒歩３分の好立地