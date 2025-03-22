トヨタ新「カローラ」発表に反響あり！2025年2月28日、トヨタの欧州法人は「カローラ（ハッチバック、ツーリングスポーツ、セダン）」の2025年型モデルを発表しました。新たな機能とオプションが備わった同車について、日本でも反響が見られます。トヨタ新「カローラ」発表に反響あり！カローラシリーズは、トヨタが製造・販売している乗用車。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新カローラ」です！（44枚）初代モデ