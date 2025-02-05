ホワイトハウスで会談に臨むトランプ米大統領（右）とイスラエルのネタニヤフ首相＝4日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は4日、ホワイトハウスでイスラエルのネタニヤフ首相と会談した。トランプ氏は会談後の共同記者会見で、米国がパレスチナ自治区ガザを「長期的に所有する」と主張し、倒壊した建物や不発弾を撤去して経済開発を進めると述べた。住民についてはガザ域外の安全な場所に恒久的に再定