元タレント・中居正広氏の〝女性トラブル〟とフジテレビの対応に関する問題を受け、元神奈川県警刑事で犯罪ジャーナリストの小川泰平氏は３日、よろず～ニュースの取材に対し、週刊文春の記事訂正などによって世論が錯綜する中、この問題のポイントを整理しながら自身の見解を示した。 【写真】港浩一社長（当時）は超ロング会見で『Ａ氏は特定日には関与していない』と繰り返した 2023年６月