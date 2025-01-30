社会学者の古市憲寿氏が３０日、フジテレビ系「めざまし８」で、週刊文春中居正広氏と女性のトラブルを報じた件で２９日に「訂正」を出したことに文芸春秋社側も会見をしないと「アンフェア」だと指摘した。この日は週刊文春が中居氏の報道に関して編集長が訂正の声明を出したことを取り上げた。文春側は、橋下徹氏の指摘を受け今回の訂正を出したとし、１２月２６日発売号で事件当日の会食は「Ｘ子さんはフジ編成幹部Ａ氏に