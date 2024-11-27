日本国内でベトナム人から依頼を受けベトナム通貨をベトナム国内に送金するなどして「地下銀行」を運営したとして34歳の日本人の男が逮捕されたことがわかりました。銀行法違反の疑いで逮捕されたのは、千葉県野田市に住む34歳の男です。捜査関係者によりますと男は、仲間と共謀し去年3月から9月にかけてベトナム人の男女3人から日本円をベトナムにいる親族らに送金する依頼を受けて、3人からあわせて現金およそ110万円を受け取っ