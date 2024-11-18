サウスウエスト航空機＝２０２２年/Daniel Slim/AFP/Getty Images/File（ＣＮＮ）米テキサス州ダラスの警察は、離陸しようとしていた米サウスウエスト航空機がダラス・ラブフィールド空港で銃撃された事件の捜査を行っている。サウスウエスト航空によれば、１５日午後１０時ごろ、ダラス・ラブフィールド空港で、インディアナ州インディアナポリスに向けて離陸しようとしていたボーイング７３７―８００型機に銃弾が命中した。銃弾