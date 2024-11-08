【ポケットペア：特許権侵害訴訟に関するご報告】 11月8日 公開 ポケットペアは11月8日、任天堂およびポケモンより特許権侵害訴訟を提起された件について、現状を報告した。 任天堂とポケモンは、今年1月に発売されたモンスター収集サバイバルオープンワールドゲーム「パルワールド」が特許権を侵害しているとして、ポケットペアに対して訴訟を