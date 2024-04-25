タレントのフィフィさんが2024年4月23日、配偶者に不倫や浮気をされた「サレ妻」の行動について「人間ができてない」などとXで批判し、波紋を広げている。「SNSに愚痴を投稿するだけで結局人生前に進めてない」サレ妻とは、浮気「され」た妻、つまり配偶者に不倫や浮気をされた経験を持つ妻を指すスラングだ。SNSには、離婚に向けての情報収集や夫婦関係を再構築するための意見交換、現実では話しづらい愚痴を吐き出すためなど、さ