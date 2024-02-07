ホンダの元社員の男が会社名義のクレジットカードを私的に繰り返し使い、会社に約2300万円の損害を与えたとして逮捕されました。警視庁によりますと、ホンダの元社員・小島瞬容疑者は2019年から2022年にかけて、会社が法人契約したクレジットカードを約2000回にわたって私的に使い、会社に約2300万円の損害を与えた疑いが持たれています。小島容疑者は当時、法人カードなどの管理を担当していて、約5000回、7000万円分を私的に使い