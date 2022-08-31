インドの新興財閥アダニ・グループのゴータム・アダニ会長/Amit Dave//Reuters/FILE香港（ＣＮＮ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ）米ブルームバーグ通信が算出するビリオネア（億万長者）指数の番付で、インドの新興財閥アダニ・グループを率いるゴータム・アダニ会長が世界３位に浮上した。アダニ氏は２月にアジアの番付でトップに立っていたが、世界でも仏高級ブランド大手、ＬＶＭＨモエヘネシー・ルイヴィトンのベルナール・アルノー会長を