Groov株式会社父の日に特化した情報メディアサイト「父の日.jp」（ https://chichinohi.jp/ ）は、父の日.jpに訪れた検索エンジンからの流入キーワードをランキング化した「5月版・父の日検索キーワードランキング2025 商品ワード TOP15」を公開しました。今回発表した「5月版・父の日検索キーワードランキング2025 商品ワード TOP15」からは、やはり定番の「ビール」