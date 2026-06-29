HYTE、tokidoki x hololive English -Advent-限定コラボPCケース「HYTE tokidoki x hololive English -Advent- Y70」発売
株式会社リンクスインターナショナル(本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は、アパレルブランド「tokidoki」とホロライブEnglish -Advent-、HYTEのコラボレーションにより実現したミドルタワーPCケースtokidoki x hololive English -Advent- Y70を株式会社 駿河屋での限定発売として、2026年6月下旬より出荷開始いたします。
◆HYTE tokidoki x hololive English -Advent- Y70
tokidoki x hololive English Advent Y70は、アパレルブランド「tokidoki」とホロライブEnglish -Advent-、HYTEのコラボレーションにより実現したピラーレス式パノラマ強化ガラスを搭載したミドルタワーPCケースです。フロントからサイドパネルまでを3面の強化ガラスにtokidokiならではの個性的なスタイルで-Advent-のキャラクター達が描かれています。グラフィックカードのイルミネーションを最大限活用できる垂直搭載用のライザーケーブルも付属し、最大で422 mm長の大型グラフィックカード搭載にも対応します。※本製品はY70 Touchのタッチパネル液晶非搭載モデルです。製品にタッチ液晶は含まれていません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354055/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354055/images/bodyimage2】
◆HYTE tokidoki x hololive English -Advent- Y70製品特徴
・システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計
ガラスパネル側のシステム部とケーブル類が集中する電源やストレージの搭載箇所を分割したデュアルチャンバー設計で、デコレーションの妨げとなるケーブルの露出を最低限に抑えつつ、最大で4台の2.5インチドライブ搭載に対応します。※本製品の水平拡張スロットはロープロファイル対応です。通常のグラフィックカードなど、フルサイズの拡張カードは付属のライザーケーブルにより垂直スロットの方に搭載します。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケース下側にフロントアクセスを集約。電源スイッチ、1x USB3.2 Gen2（Type-C）、2x USB3.2（Type-A）、Audio 端子を搭載します。
【発売詳細】
◆型番
tokidoki x hololive English-Advent-Y70
◆発売日
2026年6月下旬以降、順次出荷開始
◆市場想定価格
52,580円（税込）
◆製品紹介・購入ページ（駿河屋.JP）
https://www.suruga-ya.jp/blog/?q=tokidoki_hololive260220.html
※駿河屋店舗では本店ゲーム館のみのお取り扱いとなります
◆製品情報ページ（リンクスインターナショナル）
https://www.links.co.jp/item/hyte-tokidoki-x-hololive-english-advent-y70/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/tokidoki-x-hololive-English-.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田6-15-11 日東ビル2階
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: sales@links.co.jp
配信元企業：株式会社リンクスインターナショナル
◆HYTE tokidoki x hololive English -Advent- Y70
tokidoki x hololive English Advent Y70は、アパレルブランド「tokidoki」とホロライブEnglish -Advent-、HYTEのコラボレーションにより実現したピラーレス式パノラマ強化ガラスを搭載したミドルタワーPCケースです。フロントからサイドパネルまでを3面の強化ガラスにtokidokiならではの個性的なスタイルで-Advent-のキャラクター達が描かれています。グラフィックカードのイルミネーションを最大限活用できる垂直搭載用のライザーケーブルも付属し、最大で422 mm長の大型グラフィックカード搭載にも対応します。※本製品はY70 Touchのタッチパネル液晶非搭載モデルです。製品にタッチ液晶は含まれていません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354055/images/bodyimage2】
◆HYTE tokidoki x hololive English -Advent- Y70製品特徴
・システム部と電源・ストレージ部を分離するデュアルチャンバー設計
ガラスパネル側のシステム部とケーブル類が集中する電源やストレージの搭載箇所を分割したデュアルチャンバー設計で、デコレーションの妨げとなるケーブルの露出を最低限に抑えつつ、最大で4台の2.5インチドライブ搭載に対応します。※本製品の水平拡張スロットはロープロファイル対応です。通常のグラフィックカードなど、フルサイズの拡張カードは付属のライザーケーブルにより垂直スロットの方に搭載します。
・便利なケースフロントアクセス機能
ケース下側にフロントアクセスを集約。電源スイッチ、1x USB3.2 Gen2（Type-C）、2x USB3.2（Type-A）、Audio 端子を搭載します。
【発売詳細】
◆型番
tokidoki x hololive English-Advent-Y70
◆発売日
2026年6月下旬以降、順次出荷開始
◆市場想定価格
52,580円（税込）
◆製品紹介・購入ページ（駿河屋.JP）
https://www.suruga-ya.jp/blog/?q=tokidoki_hololive260220.html
※駿河屋店舗では本店ゲーム館のみのお取り扱いとなります
◆製品情報ページ（リンクスインターナショナル）
https://www.links.co.jp/item/hyte-tokidoki-x-hololive-english-advent-y70/
◆高解像度
https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/12/tokidoki-x-hololive-English-.zip
※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。
報道関係のお問い合わせ先：
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広報担当 西田
TEL：03-5812-6149 FAX：03-5812-5821
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E-mail: pr@links.co.jp
購入のお問い合わせ先：
株式会社リンクスインターナショナル 営業部
TEL：03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
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