hacomonoがSPORTEC 2026に出展。クラブ経営の“次の標準”をつくる、データ・AI活用の新機能群を初公開

株式会社hacomono

ウェルネス/運動施設向けオールインワン・マネージメントシステム「hacomono」を提供する株式会社hacomono（東京都渋谷区：代表取締役CEO 蓮田 健一 ）は、2026年7月8日（水）からの3日間、東京ビッグサイトにて開催される、日本最大のスポーツ・健康まちづくり総合展「SPORTEC 2026」に出展いたします。今回のブースでは、クラブ経営の“次の標準”をテーマに、データ・AI活用を軸とした新機能群を初公開します。

2030年の標準＝テクノロジーと人間性が両立する、店舗経営の新たなあり方を提示

フィットネス・ウェルネス施設を取り巻く環境は大きく変化しています。hacomonoが目指す「2030年の標準」。それは、hacomonoに蓄積された会員・利用データを、経営の迅速な「意思決定」と、現場の「具体的な改善」そして、LTV向上までダイレクトに繋ぐことです。

システムとAIによって煩雑な業務を徹底的に自動化し、経営を科学する。

そこで生まれた確かな時間を、人にしかできない「個別最適な声掛け」や「新しい体験の創出」へと投資し、接客の質とコンテンツ力向上に繋げる。

経営はスマートに。現場はどこよりも温かく、熱く。

「テクノロジーと人間性の両立」という“次の標準”を、hacomonoは2026年の今、ここから実装していきます。

データ・AIを活用した新機能のデモを公開。さらに、利用店舗数拡大中のフィットネスマーケット「FitFits」のクーポンも配布

今回の「SPORTEC 2026」では、予約・決済にとどまらず、現場運営、接客支援、顧客接点、人材育成、マーケティング支援まで、データ・AIを存分に活用したプロダクト群の拡張をご紹介します。



・店舗DX｜予約ボード

・顧客データ分析｜hacomono insight／LINE配信機能

・映像分析機能｜AIカメラ

・接客支援プロダクト｜hacomono AI Manager

・AI接客トレーニング｜セツトレ

・AI 投稿動画生成｜hacomono LIFT



開催期間中、デモ体験にご参加いただいた方には、hacomonoオリジナルTypeCケーブルをプレゼントいたします（数に限りがございます）。



また、2026年3月に提供開始したフィットネスマーケット「FitFits」も本ブースにてご案内いたします。

FitFits（フィットフィッツ）は「やりたいことを毎回選べるフィットネスマーケット」をコンセプトとした月額制フィットネスプラットフォームです。入会金や違約金、年契約などの縛りは一切なく、いつでも気軽にスタートできます。ユーザーは、1つの店舗に縛られることなく、サブスクリプションプランに応じて発行されるコインを使い、提携する多数の施設から、ライフスタイルやニーズ、その時々の目的に合わせてヨガ、ピラティス、ジム、サウナなどを自由に選択・体験できます。FitFitsに掲載される提携施設は400を超えました。新しいライフスタイルをご提案します。

3日間で3つのセミナーに登壇

ブース出展と並行し、セミナーにも登壇いたします。

セミナーへの受講登録には【事前来場登録】が必要となります。以下よりお手続きください。

https://sportec2026.reg.tsoint.jp/ja/client-register

※セミナーの参加申し込み締め切りは、2026年7月7日（火）となります。

※セミナーはお席が埋まり次第、終了となりますのでご了承ください。

7月8日（水） 14:45 - 15:15（30分）

＜満席＞

【スタッフ育成を"本部で数値化する"時代へ - 飲食・小売3,000社のAI活用に学ぶ】

7月9日（木） 14:15～15:00 （45分）

【エスフォルタのDX推進 - 会計起点の基幹システム刷新と業務・顧客体験の変化】

高品質な接客と空間づくりを強みとし、高い顧客満足を維持してきたエスフォルタ。しかしその裏側では、約20年前のシステムや紙での運用が残り、会計面での課題を抱えていました。管理精度への影響を契機に、基幹システムの刷新へ。本セミナーでは、社内の意識改革やデータ移行も含めた導入プロセスと意思決定の背景、 そして業務や顧客体験の変化を、hacomonoとともに紐解きます。



▼ お申し込みはこちら

https://sportec2026.reg.tsoint.jp/ja/seminar/detail/42

7月10日 （金）12:00～12:30（30分）

＜満席＞【数千店舗の実績データが示すフィットネス会員の平均継続率とその改善の方向性】

また、以下のセミナーに代表蓮田とVP of Enterprise大澤がゲスト登壇いたします。



蓮田登壇

7月9日 （木）11:45～12:15（45分）

【動けなくなって、見えたもの― フィットネスが本当に届けるもの、人を動かす力の源泉】



▼ お申し込みはこちら

https://sportec2026.reg.tsoint.jp/ja/seminar/detail/55



大澤登壇

7月8日 （水）14時～：2035年のフィットネス未来予測

7月9日（木）11時～：機器投資のROIとリプレース戦略

場所：LEXCO出展ブース内（E3-24-5）

SPORTEC 2026概要

SPORTECは「スポーツ人口を増やし、スポーツ競技力向上と健康社会を実現する」をビジョンに掲げ、スポーツを「もっと身近に」「もっと推進する」ことを目的に開催される日本最大のスポーツ・健康産業に関する総合展示会です。会場では、スポーツに関わる民間企業はもちろん、スポーツ推進や健康づくりを進める行政責任者・担当者、協会団体との活発な商談が行われます。スポーツ・健康産業でのビジネス拡大や、新規参入のための情報収集の場として活用されています。



開催日：2026/7/8(水)～7/10(金)

会 場：東京ビッグサイト 東展示棟

hacomonoブース：東2ホール（小間番号：E2-15-5 ）



入場料：無料

※ご来場の際には必ずWEBの事前登録が必要です。以下よりお手続きください。

https://sportec2026.reg.tsoint.jp/ja/client-register

SPORTEC 2026公式サイト：https://sports-st.com/

「hacomono」について

リアル店舗における予約・決済や入会手続きがお客さま自身のPCやスマートフォンからオンラインで完結し、店舗での事務手続きや支払い手続きの煩わしさを大きく削減できるクラウドサービスです。店舗側では、月謝の引き落としや未払い徴収に関するオペレーションも自動化され、スタッフ業務の大幅な省力化を図ることができます。

2019年3月にサービスをリリースし、これまでに約13,000店舗以上が導入しています。

会社概要

詳細を見る :https://www.hacomono.jp/

会社名：株式会社hacomono

所在地：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル5F

代表者：代表取締役CEO 蓮田 健一

創業：2013年7月

資本金：100百万円

事業概要：ウェルネス/運動施設向けオールインワン・マネジメントシステム「hacomono」の開発・提供

詳細を見る :https://www.hacomono.co.jp/