製造業の生産現場へPC・スマートフォン広告を配信する「工業団地ターゲティング」の提供を強化

株式会社メイテンス

株式会社メイテンス（東京都中野区）は、製造業向け広告サービス「工業団地ターゲティング（ExLead-IP）」の提供を強化し、製造業の生産現場に向けてPC・スマートフォンへの広告配信が可能になりました。

製造業では、生産設備や産業機器、部品、材料などの製品情報を、生産技術、製造、設備保全、品質管理などの担当者が日常的に収集しています。しかし、一般的なWeb広告では、こうした現場担当者へ効率的に情報を届けることが難しいという課題がありました。

工業団地ターゲティングは、工業団地に滞在するユーザー情報を活用し、製造業の生産現場へ広告を配信するサービスです。製造現場に近いユーザーへ広告を届けることで、BtoB企業の商品・サービスの認知拡大や見込顧客の獲得を支援します。

今回のサービス強化により、従来のスマートフォンへの配信に加え、PCへの広告配信にも対応しました。製造業では業務中にPCを利用して製品や技術情報を収集する機会も多く、PC・スマートフォンの両方へ広告を届けられることで、より自然なビジネスシーンでの情報接触を実現します。

また、業種や職種だけでは把握が難しい製造現場へのアプローチ手段として、設備メーカー、部品メーカー、工作機械メーカー、計測機器メーカー、産業機器メーカーなど、製造業を対象とする企業のマーケティング施策に活用されています。

株式会社メイテンスは、「優れた技術が、正しく市場へ届く社会をつくる」を理念に掲げ、BtoB企業に特化した広告サービスを提供しています。今後も、製造業のマーケティング課題を解決する新たな広告手法の提供を通じて、企業と市場をつなぐ支援を続けてまいります。

【サービスページ】

https://meitens.biz/service/industrialpark/

【会社概要】

会社名：株式会社メイテンス

所在地：東京都中野区

事業内容：BtoB広告事業、デジタルマーケティング支援、製造業向け広告サービスの提供