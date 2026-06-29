【創刊 15 周年記念】キミは解けるか!? 『講談社の動く図鑑 MOVE』の「ガチすぎるクイズ検定」が開幕！「クイズでめざせ！図鑑マスター」サイト OPEN！

株式会社講談社

『講談社の動く図鑑 MOVE』の創刊 15 周年を記念し、本格的な図鑑クイズサイト「クイズでめざせ！図鑑マスター MOVE からの挑戦状」を 2026 年 6 月 29 日にオープンします。

本サイトでは、子どもから大人まで夢中になれる本格的な「MOVE 博士クイズ」に挑戦することができ、参加者全員へのプレゼントや、SNS と連動した豪華賞品が当たるキャンペーンも同時開催いたします。

■ 本サイト・キャンペーンの3つの魅力

1. 図鑑を飛び出せ！ 「ガチすぎるクイズ検定」に挑戦

「恐⻯」「動物」「昆虫」など、大人気の図鑑をテーマにした本格的なクイズコースをご用意しました。これまでに図鑑で培った知識を存分に発揮し、「図鑑マスター」を目指すことができます。期間限定のスペシャルコースも準備中！

2. 成績に応じた「マスター証明書」とユニークな称号を発行！

クイズの結果に応じて、自分の名前が入ったデジタル「マスター証明書」や「称号入り認定証」が発行されます。「マスター証明書」がもらえるのは、満点達成者だけですが、認定証は参加者全員がダウンロードできます。

点数によって、恐竜コースなら「知識も筋肉も限界突破！群れをひきいる『ボス恐竜』級」、動物コースなら「風をきって走れ！期待の『ハンター』級」といった、子ども心をくすぐるかっこいい称号を獲得できます。

3. 参加者全員＆X（旧Twitter）シェアで当たる豪華プレゼントも！

参加していただいた方全員に、オンライン授業の背景にもピッタリな「MOVE オリジナル壁紙」をプレゼントいたします。 さらに、クイズの結果を X（旧 Twitter）でシェアしていただいた方の中から抽選で 10 名様に、「MOVE オリジナル図書カード（1000 円分）」と「恐竜バッジ（大・直径 55mm）」の豪華セットが当たるキャンペーンも実施します。

【キャンペーン概要】

■サイト名：クイズでめざせ！図鑑マスター MOVE からの挑戦状

■応募期間（X シェアキャンペーン）：2026 年 6 月 29 日～2026 年 8 月 31 日

■推奨環境：iOS/Android OS の Safari/Chrome/Edge など、スマートフォンやタブレット

のブラウザから手軽に参加可能です。

ぜひこの機会に、親子で楽しく「図鑑マスター」への道に挑戦してみてください！

クイズに挑戦する！ :https://cocreco.kodansha.co.jp/move/zukan-quiz/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_20260629

祝・創刊 15 周年＆650 万部突破！ 「夢中」が見つかる、未来が広がる！ 『講談社の動く図鑑 MOVE』

恐竜、昆虫、動物、宇宙 子どもたちの「なぜ？」「もっと知りたい！」にこたえる大人気シリーズ。 迫力満点の写真と、NHK のハイクオリティな映像（DVD）の W の衝撃で、ページをめくるたびに未知の世界へ飛び込めます。 未就学児の「はじめてのずかん」シリーズから、小学生の自由研究まで。親子で夢中になれる感動の知的体験を、いま、いっしょに！

最新刊は最強のコラボ図鑑！ 『ダーウィンが来た！地球まるごと生きもの図鑑』

書名：ダーウィンが来た！ 地球まるごと生きもの図鑑

価格：3520円（本体3200円＋税10％）

発売日：2026年7月１日（水） ※発売日は書店によって異なる場合があります。

【全国の書店で発売中】

AmazonURL https://amzn.to/4dyxKRv

図鑑の内容はここからチェック！ :https://cocreco.kodansha.co.jp/move/published_list/series_move/0000421466/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=pr_20260629

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