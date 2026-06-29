「MAQUIA 2026年上半期ベストコスメ1位」受賞。美容3大誌も認めた眉革命コスメ「3Dクッションブロウ 02 ライトブラウン」が、上半期ベストコスメ14冠を達成。

株式会社JULIA IVY

株式会社JULIA IVY（本社：東京都目黒区／代表取締役社長：福井仁美）が展開する眉専門コスメブランド「HBL BEAUTY」の人気商品「3Dクッションブロウ 02 ライトブラウン」が、2026年上半期ベストコスメ14冠を受賞したことをお知らせいたします。

これにより、HBL BEAUTYシリーズ累計受賞数は40冠となりました。

先行発売時には初日完売を記録。その後も入手困難な状態が続くなど大きな話題となり、美容誌・美容メディア・美容のプロから高い評価を獲得しています。

■ MAQUIA1位、美的・VOCEでも上位受賞。美容3大誌が認めた「眉革命コスメ」

「3Dクッションブロウ 02 ライトブラウン」は、2026年上半期ベストコスメにおいて計14冠を受賞しました。

中でも、美容3大誌であるMAQUIA・美的・VOCEすべてで受賞を果たし、「MAQUIA」ベストコスメ2026上半期 アイブロウ部門では第1位を獲得。さらに、「美的」2026上半期ベストコスメ アイブロウ編では第2位、「VOCE」2026年上半期ベストコスメ アイブロウ部門では第2位を受賞するなど、美容のプロフェッショナルから高い評価を得ています。

「2026年上半期ベストコスメ」受賞内容 ※6月29日時点 ※詳細は各誌最新号をご覧ください

＜美容3大誌＞

- MAQUIA「MAQUIAベストコスメ2026上半期」アイブロウ部門 第1位- 美的「2026上半期ベストコスメ」アイブロウ編 第2位- VOCE「2026年上半期ベストコスメ」アイブロウ部門 第2位

＜第1位受賞＞

- 美的GRAND「2026上半期 経年美化ベストコスメ」アイブロウ部門 第1位- 美ST「2026年上半期 シミ・シワ・たるみベストコスメ大賞」アイブロウ賞 第1位- sweet「Sweet BEST COSMETIC AWARDS 2026上半期」アイブロウ部門 第1位- SPUR.jp「2026年上半期ベストコスメ」アイブロウ部門 第1位- BAILA「30代のための相棒ベストコスメ大賞」アイブロウ部門 アイブロウ大賞

＜上位受賞＞

- GLOW「2026年上半期ベストコスメ」メイクアップ部門 アイブロウ 第2位- 美的MEN「美的MEN 2026年 上半期ベストコスメ」メイクアップ 第3位- コスメキッチン「コスメキッチンベストコスメ2026上半期」メイクアップ 第3位- MERY「2026年上半期ベストコスメ」パーツケア部門 第3位

＜美容賢者・個人賞＞

■ 「アイブロウが苦手だった私を変えた」美容のプロたちが絶賛

- VOCE「美プロのMYベスコス」受賞- SPUR「SPURエディターが選ぶ、偏愛ベストコスメ」個人賞

2026年上半期ベストコスメでは、美容賢者や編集部からも高い評価が寄せられました。

- MAQUIA「アイブロウの自由度が拡大！簡単に色のブレンドができて、ふんわりもスッキリも描ける万能さに感動」- 美的「眉を描くのが苦手でも、自然に美しく描けて感動！アッシュニュアンスが抜け感と立体感を生み、洗練された印象に」- VOCE 「アイブロウメイクがとにかく苦手だった私の意識を変えてくれた革命的な一品」- sweet「昨今、明るめナチュラル薄眉がトレンドの中、一大旋風を巻き起こしたクッション型アイブロウ」「一見難しそうに見えるけれど、一度使うともう他には戻れないほどの眉革命児」- 美ST「汗や水に強い処方で、これからの季節にも重宝する」

こうした評価を背景に、3Dクッションブロウ 02 ライトブラウンは発売初日完売を記録。美容のプロから一般ユーザーまで幅広い支持を集めています。

■ 実は93.4％の女性が眉メイクに苦手意識。今求められているのは「失敗しない眉メイク」

HBLが実施した「眉トレンド白書vol.5」（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000084130.html）では、93.4％もの女性が眉メイクに苦手意識を持っていることが分かりました。

さらに眉コスメ選びで重視するポイントでは、

- 1位 使いやすさ（48.6％）- 2位 価格（47.8％）- 3位 カラー（32.6％）

という結果に。

価格やトレンドカラー以上に、「使いやすいか」という機能性が重視されていることが明らかになっています。

つまり今の消費者が求めているのは、「もっと高度な眉メイク」ではなく、「失敗しない眉メイク」。

そんな時代背景の中で支持を集めているのが、HBL BEAUTYです。

■ 発売初日完売。「誰でも簡単に上手く描ける」を実現した3Dクッションブロウ

3Dクッションブロウは、HBLで累計700万眉の施術実績から見えてきた眉悩みを解決するために誕生しました。

HBL BEAUTYが目指したのは、メイク上級者のためのアイブロウではありません。

骨格や眉デザインの専門知識がなくても、テクニックがなくても、誰もが自然な立体眉を描けること。

そのために、700万眉の知見をもとに理想的な仕上がりを分析し、「どう描くか」ではなく「どうすれば自然と上手く描けるか」という視点で開発を行いました。

3Dクッションブロウは、ふんわりとした発色と自然な立体感を同時に実現しながら、汗や水にも強い処方を採用。

発売前から大きな反響を集め、先行発売では初日完売を記録しました。

■ ベスコス受賞を記念した特別セットを期間限定販売

HBL BEAUTYでは、今回のベストコスメ受賞を記念し、「3Dクッションブロウ 02 ライトブラウン」と「アイブロウ スタイリングマスカラ」をセットにした特別セットを期間限定で販売しています。

美容三大誌をはじめとする数々のベストコスメで評価された「3Dクッションブロウ 02 ライトブラウン」と、毛流れを整えながら自然な立体感を演出する人気アイテム「アイブロウ スタイリングマスカラ」を、今だけお得なセット価格でお求めいただけます。

【ベスコス受賞記念】 特別セット

～7/6（月)10:00限定 | 特別価格 \6,336(税込)【20%OFF】

＜セット内容＞

・3Dクッションブロウ（02ライトブラウン）

・アイブロウ スタイリングマスカラ（01クリア または 02クリアブラック）

＜購入ページ＞

HBL BEAUTY 公式オンラインサイト(https://hbl-jp.com/products/2026bestcosme-set)

■ 取り扱い販路

店舗

- 渋谷ロフト・銀座ロフト- @cosme TOKYO・@cosme OSAKA・@cosme NAGOYA- Cosme Kitchen / Biople（全国全店舗）- 全国13,000以上のHBL導入アイブロウサロン

※店舗により一部取り扱いがない場合がございます。詳細は各店舗へお問い合わせください。

オンライン

■ HBL BEAUTY ブランドコンセプト

- HBL BEAUTY 公式オンラインサイト(https://hbl-jp.com/)- MASH GO GEEN STORE(https://www.cosmekitchen-webstore.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=BRDHBL&bid=CK01&disp=pro&dpcnt=48&fpfl=0&img=1&sort=16&udns=2&pno=1&gclid=CjwKCAjw8uTQBhAdEiwAVvtJyjFXK3-oWxCS6zCXFlwR2NUV8EhKAnC39wl6G4DIJtaxBKdLVMzMZBoC_CEQAvD_BwE&gbraid=0AAAAA-MG42SKJ9Bbrvi16VwcqzY1TB8r4)- Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/1F19C460-4DC4-4967-B2A3-C7F7CEF901A4)- Qoo10(https://www.qoo10.jp/shop/HBLBEAUTY)

「自眉を美眉にするコスメ」

小さな眉の大きな力。

眉を変えれば心が変わり、人生が変わる。

それが、HBLで得た私たちの気づき。

700万の眉(※1)を見てきた知見を元に、

あらゆる眉や顔だちの悩みに応える術をプロダクトに詰め込みました。

プロでなくても、メイクに自信がなくても

手にとるだけでするすると理想の仕上がりに。

朝時間が楽になったり、自信がもてたり、

一歩踏み出す勇気が湧いてきたり。

小さな眉が導く大きな希望を、HBL BEAUTYと。

（※1）スタッフとサロンユーザー累計350万人、合計700万の眉

https://hbl-jp.com/

■ 運営会社

株式会社JULIA IVY

所在地：〒153-0043 東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル4F

事業内容：アイブロウソリューション「HBL」の提供

アイブロウ商材の開発、製造、販売、マーケティング、ブロウアーティスト教育、運営

その他アイブロウコスメの卸売業、スキンケア製品の販売、セラピストの教育

スキンケアブランド「TROIAREUKE」日本総代理店

EMAIL： info@juliaivy.co.jp