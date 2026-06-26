農産品のさらなる価値向上を目指す青果物の品評会「野菜ソムリエサミット」2026年6月度結果発表！

フードディスカバリー株式会社

日本野菜ソムリエ協会（所在地：東京都渋谷区、代表理事：福井栄治）は、農産物のさらなる価値向上と農業の活性化を目指し、野菜・果物、農産加工品の品評会「野菜ソムリエサミット」を開催しています。６月度分を当月23日に実施しましたので結果をお知らせいたします。

6月度 受賞品目一覧

【青果部門】

最高金賞

・幸メロン（ユータン農園／千葉県旭市）

・ペルルメロン（Farm Nakahara／鳥取県北栄町）

金 賞

・長寿の源（花井トマトファーム／三重県木曽岬町）

・闇採りスイートコーン（peakfarm／愛媛県西条市）

・ドルチェドリーム（狩野一生／埼玉県熊谷市）

・とろうま美人（農事組合法人多古町旬の味産直センター／千葉県旭市）

・うきはの日川白鳳（佐々木桃園／福岡県うきは市）

・ホシイメロン（ホシイフルーツ／熊本県熊本市植木町）

・タカミレッド（清左ヱ門／千葉県旭市）

・アイカプレミアムクインシー（株式会社アイカ／栃木県真岡市）

・愛東かもコーン 愛の純白（蒲山農園／滋賀県東近江市（愛東地区））

・ひなたプレミアコーン バイカラー（増田園芸／宮崎県日向市）

・れ組スイカ（株式会社れ組農園／茨城県つくば市）

・幻の優香メロン（井上ファーム／埼玉県本庄市）

・【極】贈答用 さくらんぼ 紅秀峰 35粒 2L～3L（ミウラフルーツファーム山形／山形県山辺町）

銀 賞

・肥与太郎きゅうり（川市 一仁／青森県三戸町）

・ヒーローコーン（冨田農園／鳥取県大山町）

・京都舞コーン（ロックファーム京都株式会社／京都府）

・ズッキーニ（石島知樹／茨城県つくばみらい市）

・大阪泉州特産 水なす（大和屋農園／大阪府泉佐野市）

・タカミメロン（清左ヱ門／千葉県旭市）

・セイノトマト（セイノファーム／樺戸郡新十津川町）

・神風香（田村農園／神奈川県横浜市）

・入江農園のスーパースイートコーン（入江農園／熊本県八代市）

・甘果にんじん（株式会社ファーマインド／熊本県菊陽郡菊陽町）

・たまねぎ（ソニック）（なりっぺファーム 土谷洋也／茨城県筑西市）

・れ組メロン（クインシー719）（株式会社れ組農園／茨城県つくば市）

・れ組メロン（プリモレッド）（株式会社れ組農園／茨城県つくば市）

・れ組メロン（ディーバ）（株式会社れ組農園／茨城県つくば市）

・れ組メロン（アールスナイト）（株式会社れ組農園／茨城県つくば市）

【加工品部門】

金 賞

・にんじん100％ジュース ちはま冬しぼり（寺坂農園株式会社／北海道南富良野町）

銀 賞

・切干大根（究-kiwame-／千葉県富里市）

・神トマトが好きな人の為のトマトジュース（北斗市白石農園株式会社／北海道北斗市）

・りんごチップス（自然の便り／秋田県横手市増田町）

・プレミアムブラック（さなげ農場／愛知県豊田市）

【青果部門】

＜最高金賞＞

＜最高金賞＞幸メロン（ユータン農園／千葉県旭市）幸メロン（ユータン農園／千葉県旭市）

提供方法：生食

お問い合わせ（購入先）：

【生産者のこだわり・おすすめのポイント】

九十九里の最東端で寒暖差の大きい1月から7月に掛けて丁寧に育て太陽の恵と海からのミネラルを、たくさん頂き元気に育った旨味のある甘いメロンです。大切な人に贈り物として届けるのに最適な青肉は幸（シアワセ）赤肉は福（フク）2つ合わせて幸福メロンとしてお届けしています。

＜最高金賞＞ペルルメロン（Farm Nakahara／鳥取県北栄町）ペルルメロン（Farm Nakahara／鳥取県北栄町）

提供方法：生食

お問い合わせ（購入先）：https://www.tabechoku.com/producers/3077700

【生産者のこだわり・おすすめのポイント】

鳥取県の北栄町にて家族でメロンを作っている中原と申します。我が農園では20年以上に渡り作り続けた化学肥料不使用の土壌とメロンの ノウハウを活かして生産に励んでいます。 年に一度は必ず18度以上の糖度が出る生育をしています。 ぜひ一度お召し上がりください。

＜金 賞＞

＜金 賞＞長寿の源（トマトファーム／三重県木曽岬町）長寿の源（花井トマトファーム／三重県木曽岬町）

提供方法：生食

お問い合わせ（購入先）：https://www.hanai-tomato.jp/

【生産者のこだわり・おすすめのポイント】

独自ブレンドした堆肥をビニールハウスに搬入して土作りにもこだわってます。食べた時にトマトの種があるのが嫌だから受粉に蜂は使いません。これから暑くなる季節にはバッチリな爽やかな甘みがあり冷やし中華に添えて食べると美味しいですよ！

＜金 賞＞闇採りスイートコーン（peakfarm／愛媛県西条市）闇採りスイートコーン（peakfarm／愛媛県西条市）

提供方法：生食と加熱調理

お問い合わせ（購入先）：https://shop.peakfarm.jp/

【生産者のこだわり・おすすめのポイント】

「闇採りスイートコーン」は、夜間に糖分を蓄えるスイートコーンを、甘さが最も高まる夜明け前に収穫しています。薄皮でみずみずしく、生でかじると果汁とフルーツのような甘みが広がります。塩茹ですると旨味とコクも引き立つため、生と加熱の両方でお楽しみください。実入りの良い一番果だけを厳選し、収穫当日に発送します。

＜金 賞＞ドルチェドリーム（狩野一生／埼玉県熊谷市）ドルチェドリーム（狩野一生／埼玉県熊谷市）

提供方法：生食と加熱調理

【生産者のこだわり・おすすめのポイント】

気温が暑くなる前の朝に収穫しています。糖度も高くジューシーなので収穫した日のうちに是非生のまま食べてもらいたいです！

＜金 賞＞とろうま美人（農事組合法人多古町旬の味産直センター／千葉県旭市）とろうま美人（農事組合法人多古町旬の味産直センター／千葉県旭市）

提供方法：生食と加熱調理

【生産者のこだわり・おすすめのポイント】

千葉県旭市の沿岸部に位置する圃場で、豊富な日照と水はけの良い土壌環境を活かして栽培しています。辛みが少なく自然な甘みが広がり、生でもえぐみが出にくいのが特長です。加熱するととろける食感とコクのある甘みに変化します。旬の時期ならではのフレッシュな味わいが特長です。

＜金 賞＞うきはの日川白鳳（佐々木桃園／福岡県うきは市）うきはの日川白鳳（佐々木桃園／福岡県うきは市）

提供方法：生食

お問い合わせ（購入先）：https://sasakimomoen.com/

【生産者のこだわり・おすすめのポイント】

佐々木桃園が大切に育てた日川白鳳。果汁あふれるみずみずしさと、とろけるような食感、上品な甘さが魅力です。完熟の瞬間を見極めて収穫した一玉から、うきはの自然とともに季節を旅するような味わいをお楽しみください。

＜金 賞＞ホシイメロン（ホシイフルーツ／熊本県熊本市植木町）ホシイメロン（ホシイフルーツ／熊本県熊本市植木町）

提供方法：生食

お問い合わせ（購入先）：https://www.instagram.com/hoshii_fruits

【生産者のこだわり・おすすめのポイント】

動物性有機物は使わずに、籾殻や米ぬかなどの植物性有機物を使用畑に返す循環型の栽培方法を行っております

＜金 賞＞タカミレッド（清左ヱ門／千葉県旭市）タカミレッド（清左ヱ門／千葉県旭市）

提供方法：生食

お問い合わせ（購入先）：https://www.instagram.com/seizaemon_

【生産者のこだわり・おすすめのポイント】

清左ヱ門のタカミメロンは、千葉県旭市で栽培されているメロンです。蜜蜂による自然交配、樹上完熟、1番果に集中した栽培方法で、メロン本来の味、コク、旨味、食感を追求しています。青臭さがなく、メロン嫌いな人にも満足してもらえる商品です。

＜金 賞＞アイカプレミアムクインシー（株式会社アイカ／栃木県真岡市）アイカプレミアムクインシー（株式会社アイカ／栃木県真岡市）

提供方法：生食

お問い合わせ（購入先）：https://aika2026.square.site/

【生産者のこだわり・おすすめのポイント】

栃木県真岡市で40年にわたり培われた技術と、豊かな水で育まれた「アイカのプレミアムメロン」です。熟練の目利きが指先の感触で最高の実りを見極め、圧倒的な糖度と芳醇な香りを実現しました。一口で伝わる感動と、大切な人と分かち合う贅沢なひとときを約束する、信頼の逸品です。クインシーは、春メロンを締めくくる代表的な赤肉メロンです。20度に迫る高い糖度を誇る当社のメロンを是非ご賞味ください。

＜金 賞＞愛東かもコーン 愛の純白（蒲山農園／滋賀県東近江市（愛東地区））愛東かもコーン 愛の純白（蒲山農園／滋賀県東近江市（愛東地区））

提供方法：生食と加熱調理

【生産者のこだわり・おすすめのポイント】

滋賀県東近江市愛東地区の豊かな自然と昼夜の寒暖差の中で育てたホワイトコーン「愛東かもコーン 愛の純白」。品種「ピュアホワイト」の特徴であるフルーツのような甘みとみずみずしさを引き出すため、早朝収穫にこだわっています。真っ白で美しい粒皮はやわらかく、ひと口で濃厚な甘さが広がります。″おいしいね″が増える愛情たっぷりの一品です。

＜金 賞＞ひなたプレミアコーン バイカラー（増田園芸／宮崎県日向市）ひなたプレミアコーン バイカラー（増田園芸／宮崎県日向市）

提供方法：生食と加熱調理

【生産者のこだわり・おすすめのポイント】

こだわり発酵肥料を使って栽培しています。

お客様がおいしいとおもっていただけるスイートコーンづくりを目指しています。

＜金 賞＞れ組スイカ（株式会社れ組農園／茨城県つくば市）れ組スイカ（株式会社れ組農園／茨城県つくば市）

提供方法：生食

お問い合わせ（購入先）：

【生産者のこだわり・おすすめのポイント】

何種類ものスイカを育て比べ、甘さだけでなく食感や後味まで優れた品種を選定。完熟堆肥や有機肥料、多彩なミネラルで土づくりを行い、シャリ感・みずみずしさ・濃い味わいのバランスを追求。「今までで一番おいしい」と思っていただけるスイカを目指して栽培しています。

＜金 賞＞幻の優香メロン（井上ファーム／埼玉県本庄市）幻の優香メロン（井上ファーム／埼玉県本庄市）

提供方法：生食

お問い合わせ（購入先）：

【生産者のこだわり・おすすめのポイント】

栽培が極めて難しく市場にほぼ出回らない“幻のメロン”。最大の特徴は、ハウス外まで漂う圧倒的な芳醇さと、爽やかな甘みです。非常にデリケートで病気に弱いため、日々の徹底した温度・水分管理で一玉一玉大切に育てています。完熟すると網目の隙間から果皮が黄色く色づく、視覚・嗅覚をも魅了する唯一無二の品種です。手塩にかけた「優香」本来の極上の香りと甘みを、ぜひご賞味ください。

＜金 賞＞【極】贈答用 さくらんぼ 紅秀峰 35粒 2L～3L（ミウラフルーツファーム山形／山形県山辺町）【極】贈答用 さくらんぼ 紅秀峰 35粒 2L～3L（ミウラフルーツファーム山形／山形県山辺町）

提供方法：生食

お問い合わせ（購入先）：https://www.instagram.com/inouenouen.honjo?igsh=dmozOGowczZndzZk

【生産者のこだわり・おすすめのポイント】

当農園で収穫できる紅秀峰の総収量の 2～3％だけの選び抜かれた最上級品「極」をお届 けします。さくらんぼの味は日々変化します。糖度が高くなり、食感が最も良いパリッとした絶妙なタイミングはわずか数日だけ。その タイミングをしっかりと見極め、カルシウムや鉄、マグネシウムなどミネラルを豊富に使用 した土づくりによって生み出された極上の逸品をお召し上がりください。

【加工品部門】

＜金 賞＞にんじん100％ジュース ちはま冬しぼり（寺坂農園株式会社／北海道南富良野町）にんじん100％ジュース ちはま冬しぼり（寺坂農園株式会社／北海道南富良野町）

提供方法：そのまま

お問い合わせ（購入先）：https://furano-melon.jp/

【生産者のこだわり・おすすめのポイント】

10月に収穫した人参「ちはま」を1月までじっくり熟成。寒さで引き出されたフルーツ並みの強い甘みの後、人参本来の清々しい香りが心地よく広がります。何も加えない無添加100%ならではの澄んだ後味。冬の月日が育んだ大地の恵み、贅沢な至福の味わいをぜひご堪能ください。

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＜青果部門 評価概要＞

■評価員

野菜ソムリエの資格を保有し、味覚と表現力のテストを通過した者

■出品物の提供方法

生食・調理１種（焼く・ゆでる・蒸す ※油含む調味料不使用）

※エントリー時に「生食のみ」「調理のみ」「生食と調理両方」の３つより選択

■評価基準

・絶対評価（相対させるのは評価員自身の食味経験のみ）

・「おいしさ」に照準を当てて評価

これまで野菜ソムリエとして多くの青果物を味わってきた中で、

5点：標準的かつ普通においしいと感じる味

7点：自信をもっておいしい野菜・果物だ、とおすすめできる味

10点：（経験上）一番おいしい、もしくはそれに準ずる味

評価員が10点満点で10段階評価を行い、平均点に応じて以下の通り認証する。

7点以上・・・銀賞

8点以上・・・金賞

9点以上・・・最高金賞

＜加工品部門 評価概要＞

■野菜ソムリエの加工品評価視点

・その商品には、品種（品目）の特性が活用されているか

・商品としてただおいしいのではなく、野菜・果物の良さが生かされておいしくなっているか

野菜ソムリエは、日頃から多くの青果物や青果物の加工品に親しむ“野菜・果物のプロ”であると同時に、一般生活者でもあるため、客観的かつ専門的な評価視点を持っています。

■出品条件

加工品は以下の条件に則したものが審査の対象となります。

・使用している青果物の品種は１種類であること

・使用している青果物の産地は１箇所であること



■評価基準と評価について

素材の青果物の味が生かされていることは大前提とし、以下を点数の基準として考える。

5点・・・「標準的かつ普通においしいと感じる味」

7点・・・「自信をもっておいしい加工品だとおすすめできる味」

10点・・・「（経験上）一番おいしい、もしくはそれに準ずる味」

・評価視点は「おいしさ」にフォーカスし、比較対象を持たない「絶対評価」とする

・評価員は10点満点で採点。その平均点により認証を決定する

７点以上・・・銀賞

８点以上・・・金賞

９点以上・・・最高金賞

「野菜ソムリエサミット」のこれまで

2007年 5月 『ベジフルサミット』として開始。テーマ野菜を集結させてNo1を決定

第1回テーマ野菜：トマト。「アメーラ」は受賞をブランディングに有効利用し有名に

2010年 4月 『野菜ソムリエサミット』に名称を変更

2011年 12月 野菜ソムリエサミットがフード・アクションニッポンアワード2011を受賞

2013年 2月 テーマ野菜を設けるスタイルで3カ月に1回実施し、開催実績はのべ17回に

2014年 7月 旬を逃さぬようリニューアル。毎月実施、かつ品種品目も限定せず絶対評価方法に変更

2017年 7月 青果物の特性を生かした加工品を対象に、「加工品部門」をスタート

2019年 6月 トマトのみを評価する「野菜ソムリエサミットトマトグランプリ」を開催

出品方法について

https://www.vege-fru.com/contents/hp0055/index.php?CNo=55&No=87(https://www.vege-fru.com/contents/hp0055/index.php?CNo=55&No=87)

「野菜ソムリエ」とは

野菜・果物の知識を身につけ、その魅力や価値を社会に広めることができるスペシャリストです。「野菜ソムリエ」の使命は、生産者と生活者の架け橋となること。現在、キャリアアップ・キャリアチェンジや、自分だけでなく家族や友人の健康に生かすため、さらには社会貢献を目指す多くの方々が挑戦しています。

運営団体

一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会

創立 2001年8月7日

代表理事 福井 栄治

所在地 東京都渋谷区南平台町15-10 MAC渋谷ビル６F

事業 野菜ソムリエの資格提供と育成 各種講座やコンテンツの企画開発・提供

ホームページ https://www.vege-fru.com/