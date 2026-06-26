初開催『OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS & DRONES』が閉幕。花火1万発×ドローン延べ2,000機、夜空に描かれたミャクミャクに歓声。

OSAKA BAY SKYLUMINA 実行委員会

OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会は、2026年6月6日（土）、大阪市此花区・舞洲スポーツアイランド 空の広場で開催した『OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS & DRONES』を無事終了しました。本イベントは、「万博のその先へ。」をテーマに、2025年大阪・関西万博を経て世界的な注目を集めた大阪ベイエリア・舞洲を舞台として開催された、新たなナイトエンターテインメントです。

初開催となった今回は、約1万発の花火と延べ2,000機のドローンが舞洲の夜空を彩り、全席有料指定席ながら多くの来場者にご来場いただきました。



当日は、音楽とシンクロして打ち上がる花火と、夜空を巨大なキャンバスに見立てたドローン演出が展開されました。大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」が夜空に登場するシーンでは大きな歓声が上がり、多くの来場者がその瞬間を写真や動画に収める姿が見られました。また、会場ではフードエリアや各種コンテンツも実施され、開演前から多くの来場者で賑わいました。



OSAKA BAY SKYLUMINAは、単なる花火イベントではなく、万博レガシーを継承しながら大阪ベイエリアの新たな魅力を創出する挑戦としてスタートしました。花火とドローン、音楽が完全同期する没入型演出を通じて、国内ファミリー層からインバウンド層、VIP層まで幅広い来場者にお楽しみいただくことができました。



初開催にもかかわらず、多くの皆さまにご来場いただき、大きな事故やトラブルなくイベントを終えることができましたことを心より感謝申し上げます。また、本イベントを支えてくださったすべての皆さまに深く御礼申し上げます。



今回の開催を通じて得られた経験やご意見を今後の活動に活かしながら、OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会は、大阪ベイエリアの新たな価値創造に取り組んでまいります。

【開催概要】

イベント名：OSAKA BAY SKYLUMINA FIREWORKS & DRONES

開催日：2026年6月6日(土)

会場：舞洲スポーツアイランド 空の広場（大阪市此花区）

内容：音楽連動型花火10,000発、ドローン延べ2,000機によるショー

主催：OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会

公式サイト：https://skylumina.jp/

(C)OSAKA BAY SKYLUMINA 実行委員会

(C)Expo 2025

OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会

(OSAKA BAY SKYLUMINA実行委員会 事務局内）

メールアドレス： info@skylumina.jp

公式サイト： https://skylumina.jp/