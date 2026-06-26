【東急ステイ渋谷 恵比寿】オールデイダイニング「EZARO」にて紅茶専門店「THESIER」監修　旬の桃を堪能する贅沢アフタヌーンティー販売開始

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

東急リゾーツ＆ステイ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山脇 賢一）が運営する「東急ステイ渋谷 恵比寿」（東京都渋谷区、支配人：播間 洋輔）では、館内のイタリアンオールデイダイニング「EZARO（エザロ）」にて、桃のみずみずしい甘さと紅茶の芳香を堪能する夏季限定アフタヌーンティー「桃のショートケーキとフレッシュ桃ティラミスの贅沢アフタヌーンティー」を 2026 年 6月 29 日(月)よりご提供いたします。

旬を迎える芳醇な桃を主役に、代官山の紅茶専門店「THESIER」監修による香り高い紅茶を組み合わせたみずみずしく軽やかなマリアージュが、夏へと向かう季節に心とからだを潤す涼やかなティータイムをお届けいたします。

「桃のショートケーキとフレッシュ桃ティラミスの贅沢アフタヌーンティー」概要

【提供期間】2026 年 6 月 29 日(月)～ 9 月 30 日(水) ※前日までに要予約

【提供時間】14：00～18：00 (16：00 L.O.)

【料 金】4,980 円（税込）

【内 容】スイーツ 8 種 ／セイボリー 4 種 ／

アペリティフ（ピーチセレナーデ／ピーチブルーム）＆ドリンク 12 種

(ドリンクフリーフロー 90 分制)

【ご 予 約】URL：オールデ イダイニング「EZARO（エザロ）」(https://www.tablecheck.com/ja/ezaro/reserve/message)

電話：080-9262-9466 （受付時間 平日 11：00 ～ 22：00）

■旬の桃の香りを重ねる、夏のアフタヌーンティー

ひと口ごとに広がるのは、旬の桃ならではの芳醇な香りと、とろけるような甘み。みずみずしさを表現した「白桃ショートケーキ＆白桃ムース」や「白桃ティラミス」を中心に、目にも涼やかなスイーツを取り揃えました。アクセントには、EZAROオリジナルのボンボンショコラを添え、上質で洗練された“大人の甘さ”を演出します。

白桃ショートケーキ＆白桃ムース／ラズベリーマカロンEZAROショコラ／ミニタルトやジュレ等

セイボリーは、EZAROで人気のメニュー「海老のクロスティーニ」のほか、香ばしく焼き上げたフレンチトーストを組み合わせ、甘味の余韻を引き立てる塩味のコントラストが絶妙です。イノベーティブイタリアンならではの遊び心で、軽やかで満足感のあるひとときをお届けします。

紅茶は、代官山の紅茶専門店「THESIER（テシエ）」監修の夏季限定オリジナル紅茶「Peach Bloom Tea（ピーチ ブルーム ティ)」をご用意します。桃の美しい香りを主役に、鉄観音と岩茶の柔らかな火香、ローズやラベンダー等の花々が織りなす繊細なフローラルノートが調和し、茶器を傾ける度、初夏の風情が宿るような優雅な時間をお楽しみいただけます。

クアトロチーズの自家製フレンチトースト等THESIER監修オリジナル紅茶： Peach Bloom

【メニュー】

◆上段

桃のショートケーキ／桃のホワイトチョコムース／山梨県産白桃のティラミス／ラズベリーマカロン

◆中段

桃と3種ベリーのミニタルト／白桃ジュレ／白桃ムースケーキ

桃とココナッツミルクのパンナコッタ／ウイスキー香るEZAROチョコ

◆下段

ゴーダチーズの自家製フレンチトースト／サーモンの彩りサラダ／柑橘ドレッシング／

初夏野菜のラタトゥイユと生ハム バジルのアクセント／

海老のクロスティーニ スイートチリソース

◆オリジナルティー＆モクテル セレクション

EZAROオリジナルモクテル : ピーチセレナーデ

テシエコラボオリジナル紅茶 : ピーチブルーム

※桃の産地は季節で変わります

■「東急ステイ渋谷 恵比寿」について

東急ステイ恵比寿は、2026 年 3 月 17 日に開業した恵比寿駅至近のライフスタイルホテルです。東急ステイとして 33 軒目にあたり、長期滞在にも快適な充実した滞在機能を備えつつ、新ブランドコンセプト「Stay Connected.」を体現するホテルとして国内外のゲストをお迎えしています。煉瓦をあしらった外観と落ち着いた洗練のインテリアが、恵比寿の街並みを感じさせる落ち着いた雰囲気を演出。館内のイタリアンオールデイダイニング「EZARO」では、街とつながる食体験を通じて、暮らすように滞在する心地よさと新しい発見をご提供します。出張や観光、長期滞在まで幅広いニーズに応える滞在拠点です。

【所在地】〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-9-5

【客室数】77 室（全 5 タイプ）

【付帯施設】オールデイダイニング「EZARO」/鮨 暁天、 日本橋すし処 二ノ宮 恵比寿店/薬局「K-PORT」/ランドリー

【アクセス】日比谷線「恵比寿」駅徒歩 1 分、JR「恵比寿」駅 徒歩 2 分

【T E L】03-3463-0109

【公式サイト】https://www.tokyustay.co.jp/hotel/shibuya-ebisu-tokyo

【紹介サイト】https://www.tokyustay.co.jp/hotel/shibuya-ebisu-tokyo/lp/

【Instagram】https://www.instagram.com/tokyustay_connected/

■東急ステイについて

東急ステイ渋谷 恵比寿

東急ステイでは、ブランドコンセプト「Stay Connected.」のもと、日本各地で地域や文化と人をつなぎ、お客様が新たな発見や自分自身との再会を体験できる滞在をご提案しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=c_-e5vUmS_A ]

【施設数】全国34施設

【公式サイト】https://www.tokyustay.co.jp/

【Instagram】https://www.instagram.com/tokyustay_connected/

【姉妹ブランド】nol kyoto sanjo(https://www.nolhotels.com/kyoto-sanjo/)（京都市中京区）nol hakone myojindai(https://www.nolhotels.com/hakone-myojindai/)（神奈川県箱根町）

■「東急リゾーツ&ステイ株式会社」について

東急リゾーツ＆ステイは、東急ステイや東急ハーヴェストクラブをはじめ、受賞歴を誇る鬼怒川渓翠(https://www.resorthotels109.com/kinugawa-keisui/)やROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts(https://www.rokukyoto.com/)などのホテル・ゴルフ・スキー・EC事業など、全国各地に施設を展開しています。1960 年代から別荘管理やゴルフ場の運営を手がけ、1980 年代にはスキー場の運営や東急ハーヴェストクラブの運営受託を開始。1990 年代には「東急ステイ」を立ち上げるなど、長年にわたり多彩な施設運営を行ってきました。現在、当社が運営する 100 を超える施設では、国内のみならず世界中から多くのお客様を受け入れており、年間利用者数は約 800 万人にのぼります。

豊富な実績とノウハウ、地域・企業・行政などとの強固なネットワークを活かし、日本各地の魅力を伝え、すべてのお客様に新しい”楽しさ”と“体験”を提供することを目指しています。