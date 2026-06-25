ＦＰＴ、Microsoftとの戦略的協働を拡大し、アジア全域でAIフロンティアイノベーションを推進

FPTジャパンホールディングス株式会社

*本記事は、2026年6月24日にＦＰＴソフトウェアが発表したリリース文を抄訳しています。

ＦＰＴコーポレーションは本日、エンタープライズAIの導入加速および共創の推進を目的としたMicrosoftとの戦略的協働の拡大を発表しました。本協働は、ASEAN、日本、韓国を重点地域としたアジア全域を対象としています。ＦＰＴの大規模なデリバリー能力および各地域の市場対応力とMicrosoftのグローバルAIプラットフォームを組み合わせることで、AIの実験段階から、測定可能なビジネス成果を伴う実用的かつスケーラブルなインパクトへの移行を目指す企業を支援します。

本協働は、ＦＰＴの「AIファースト」戦略とMicrosoftの「ヒューマンエージェントコラボレーション」のビジョンに合致しており、エンジニアリング、オペレーション、ビジネス機能の全般にわたり、企業の業務のあり方そのものを再設計することを目指しています。

ＦＰＴを「AIフロンティアカンパニー」として位置づけ

ＦＰＴとMicrosoftが、アジアにおけるAIフロンティアイノベーション推進に向けた取り組みを発表した署名式の様子

本協働の一環として、ＦＰＴはMicrosoftとの緊密な協力によって、「AIフロンティアカンパニー」としての取り組みを推進してまいります。これは、人が主導しAIエージェントが稼働する新しいタイプの組織であり、AIエージェントを日常業務やコアプロセスにシームレスに組み込むとともに、Microsoftの次世代AI技術の早期導入や、生成AIおよびエージェンティックAIに関する共創を推進するものです。具体的には、早期段階でのロードマップ整合、先端AI機能の実験、エンタープライズ規模での展開を想定したリファレンスアーキテクチャおよび業界ショーケースの開発が含まれます。

グローバルに30,000人のAI拡張型エンジニアを擁するＦＰＴは、Microsoft 365 CopilotおよびGitHub Copilotを中心に、Microsoftプラットフォームを社内AI変革の一環として引き続き優先的に活用しています。この取り組みの一環として、今後3年間で最大20,000人の開発者にエージェンティック開発能力を装備することを目指し、AI拡張型の人材基盤と最先端のエンジニアリングプラクティスの構築を推進することで、グローバルクライアントのAI変革を加速させます。

この協働関係の深化は、2030年に向けたより戦略的な協働モデルへの道筋でもあります。ＦＰＴは、MicrosoftのAIプラットフォームの長期的なリファレンス組織かつアーリーアダプターとして、生産性向上にとどまらず、ヒューマンAIコラボレーションを軸とした業務の根本的な再設計を実現できることを示すことを目指しています。

ＦＰＴコーポレーション CEO グエン・ヴァン・コア（Nguyen Van Khoa）は次のように述べています：

企業がAIの実験的活用からエンタープライズ規模での本格導入へと移行する中、もはや課題はテクノロジーだけではなく、スケール、レジリエンス、そして実行力にあります。Microsoftとの協働をさらに深化させることで、ＦＰＴはグローバル企業がさまざまな成熟段階に応じてAI変革を加速できるよう支援しています。初期の探索段階から、AI活用による生産性向上やスキルアップ、さらにはAIをコアプロセスに統合し、完全にAIネイティブなオペレーションを実現する段階まで――サイバーセキュリティの準備態勢強化、クラウド・リカバリーアーキテクチャの加速、そして生産性主導のデジタル・AI変革によるコスト効率の改善を実現しています。お客様がより速く行動し、よりインテリジェントに運営し、事業展開するあらゆる場所でAI機能を拡張できるよう、コミットしてまいります。

アジア全域における共同Go-to-Marketの推進と各国のAI活用加速への貢献

ＦＰＴはMicrosoftと協働し、アジアの重点市場における共同の取り組みをさらに深化させるため、体系的な「パスファインダーアプローチ」も確立します。本アプローチには、エグゼクティブスポンサーシップ、共同ガバナンス、投資、および地域横断で連携した市場政策が含まれ、企業が実践的かつスケーラブルで再現可能な形でAIを導入できるよう支援します。また、リーダーシップ、営業、デリバリーの各領域におけるケイパビリティ強化にも共同で推進します。

ＦＰＴはMicrosoftとともに、業界横断で展開可能なAI導入モデルの構築に注力し、個別のPoCにとどまらず、エンタープライズ全体でのAI変革への移行を支援します。これらの取り組みは、Microsoftによる技術力、イネーブルメントプログラム、共創のためのリソースを活用することで実現されます。

Microsoft ASEAN Presidentの Mayank Wadhwa は次のように述べています：

ベトナムは現在、AI導入における重要な転換点を迎えており、企業は実証段階を超えてスケール化し、業務の在り方そのものを再設計する準備が整っています。人が主導し、AIエージェントが業務を支えるAIフロンティア企業は、次の時代を形づくる存在となるでしょう。Microsoftが提供する信頼性の高いグローバルAIプラットフォームと、ＦＰＴの大規模な実行力および高度なエンジニアリング力を組み合わせることで、私たちはベトナム企業の変革を、安全性と責任を確保しながら、実効性のある形で加速させていきます。

また、ＦＰＴはMicrosoftとともに、ベトナムが「AIフロンティア政府」を目指す国家目標の実現も支援しています。協働分野には、共同ソートリーダーシップ、人材育成、政策に沿ったソリューションフレームワーク、エコシステムとのエンゲージメントが含まれ、ＦＰＴの現地でのデリバリー力および政府機関との連携実績とMicrosoftのグローバルなAIプラットフォームを組み合わせ、ベトナムの国家優先事項と規制上の考慮事項に整合した形で推進します。

ＦＰＴはMicrosoftと1996年に協働を開始し、以来、電子政府、税務、関税、病院管理システムからエンタープライズモダナイゼーションプログラムまで、幅広いテクノロジー分野の取り組みを続けてきました。30年以上にわたり、協働はその範囲と能力の両面で進化を続け、ＦＰＴはMicrosoftエコシステム全体にわたる高い専門性を構築し、グローバル企業向けの大規模展開を支援しています。

3,000名以上のMicrosoft認定エンジニアを擁するＦＰＴは、Microsoft Azure上のAI、機械学習、Kubernetesの各領域におけるスペシャライゼーションを通じて、AI主導のトランスフォーメーションにおけるポジションをさらに強化しています。2026年には、東南アジアにおけるMicrosoft Enterprise System Integratorのひとつとして「フロンティアパートナー」に認定されました。これは、Microsoftエコシステムにおいて最も選定基準の厳しいパートナー認定の一つであり、グローバル企業向けにエンドツーエンドのAIおよびクラウドトランスフォーメーションを大規模に提供してきた実績が評価されたものです。 さらに、ＦＰＴはMicrosoft AI Discovery Cardsフィーチャードパートナーにもグローバルレベルで選出され、企業のAI構想を実行可能な戦略およびスケーラブルな実装ロードマップへと変換する能力が認められています。

エンタープライズグレードのAI変革への取り組みをさらに強化するため、ＦＰＴは最近、FPT CASAN(https://fptsoftware.com/newsroom/news-and-press-releases/news/fpt-introduces-casan-an-ai-transformation-framework-for-global-enterprises)（包括的なAIX方法論）を発表しました。CASANは、断片的な実験段階からスケーラブルかつ実践的なAI展開への移行を支援するために設計されたフレームワークです。 Curious（好奇心）、Augmented（拡張）、Standard（標準化）、Automatic（自動化）、Native（ネイティブ）の5段階からなるAIネイティブフレームワークに基づき、AI導入の準備状況評価、ガバナンスの強化、コア業務へのAI運用化を体系的に支援するロードマップを提供します。サイロ化されたソリューションや非構造化データの課題に対処し、一貫性のある成果重視のAI導入を実現することで、効率化と長期的な競争優位を引き出します。

ＦＰＴコーポレーションについて

ＦＰＴコーポレーション（ＦＰＴ）は、ベトナムに本社を置く世界トップクラスのテクノロジー/ITサービスプロバイダーであり、30以上の国と地域で事業を展開しています。30年以上にわたり、世界中の数百万の個人と数万の組織に対して、実用的で付加価値の高いソリューションを一貫して提供してきました。戦略的なテクノロジーの高度化に注力し、業界横断でイノベーションを推進しています。AIファースト企業として、グローバルの企業向けに高品質なAI活用ソリューションを提供し、テクノロジー分野におけるベトナムのグローバルな存在感の向上に取り組んでいます。2025年には、売上高26.6億USドルを記録し、従業員は主要事業全体で54,000人を超えました。

ＦＰＴのグローバルITサービスの詳細については、https://fptsoftware.com をご覧ください。

*本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願いいたします。

FPT expands strategic collaboration with Microsoft to advance AI Frontier innovation across Asia：

https://fptsoftware.com/newsroom/news-and-press-releases/press-release/fpt-expands-strategic-collaboration-with-microsoft-to-advance-ai-frontier-innovation-across-asia

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