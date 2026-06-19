法政大学市ケ谷キャンパス近隣の外濠に生育する緑藻「サガミボルボックス」：広域調査と核ゲノム解析から新種として正式記載

法政大学市ケ谷キャンパス近隣の外濠に生育する緑藻「サガミボルボックス」：広域調査と核ゲノム解析から新種として正式記載