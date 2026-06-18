2026年瀋陽チャイナドレス（旗袍）文化シーズンが開幕

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【瀋陽（中国）2026年6月18日新華社＝共同通信JBN】6月15日、2026年Shenyang Cheongsam (Qipao) Culture Season（瀋陽チャイナドレス（旗袍）文化シーズン）が、魯迅美術学院（Luxun Academy of Fine Arts）のMozishan Campus（莫子山キャンパス）で盛大に開幕しました。「Heritage：A Decade of Qipao Grace, Renewed for the Future（伝統：チャイナドレスの優雅さの10年、未来への刷新）」というテーマの下、今年のイベントは、学術交流、無形文化遺産の展示、国際的な視野、そして産業発展を統合しています。伝統的な中国美学の視点を通して、都市の文化的アイデンティティーに魅力を添え、10年にわたる成長によって産業の基盤を強化し、「チャイナドレス発祥の地」としての瀋陽の持続的な活力を裏付けています。

開幕式には、約150のチャイナドレス企業と130人のデザイナーが集まりました。Shenyang Qipao Culture Association（瀋陽チャイナドレス文化協会）の会長であるFeng Xiaoxia氏は、開会の挨拶で、瀋陽のチャイナドレス文化の10年間の歩みを振り返り、次のように述べました。「この10年は、始まりから繁栄に至る道のりでした。最初は1つのファッションショーに過ぎなかったものが、会議、展示、販売、観光、見本市、ファッションショー、写真の7つの分野を統合した壮大な文化イベントへと進化しました。地域の取り組みから、全国的な影響力を持つ文化的IP（知的財産）へと成長しました」

開幕式の見どころとなったのは、圧巻の「LOOLAYY Intangible Cultural Heritage Eastern Aesthetics Show （LOOLAYY 無形文化遺産・東方美学ショー）」でした。Shenyang Symphony Orchestra（瀋陽交響楽団）が「The Butterfly Lovers（梁山伯と祝英台）」を情感豊かに奏でる中、魯迅美術学院の新キャンパスに広がる洗練された現代アート空間が、チャイナドレスの優雅さと見事なまでに響き合っていました。優雅なモデルたちがチャイナドレスに命を吹き込み、この無形文化遺産の手仕事の質感、伝統文様に込められた深い象徴性、そして高級生地の上質さが存分に披露されました。

このイベントでは、瀋陽のチャイナドレス産業の高品質な発展に新たな勢いをもたらすことが期待されるランドマーク事業Wu'ai Qipao Gardenの正式なお披露目も行われました。北東アジア有数のアパレル流通拠点であるWu'ai Clothing Market（五愛服装市場）の産業力を活用し、この新しい複合施設は、ブランド、無形文化遺産の展示、オーダーメード仕立て、ファッション発表、体験型リテールを一体化しています。この施設は、中小企業が資源を共有し、互いの強みを引き出し、ブランドを構築するための豊かな土壌を提供することが見込まれており、瀋陽のチャイナドレスが文化的象徴から産業エンジンへと戦略的に転換していることを示しています。

同日、”Shared Heritage, Shared Vision” Intangible Cultural Heritage Qipao Culture Academic Symposium（「伝統の共有、未来の共有」無形文化遺産チャイナドレス文化学術シンポジウム）が開催されました。衣服を媒体とし、文化を架け橋として、瀋陽は、北京、香港と連携しました。文化の専門家、メディアの著名人、最先端のデザイナーらが学際的な対話を行い、100年の歴史を持つチャイナドレスの伝統を現代の文脈で表現する新たな方法を探りました。

このイベントは、China National Textile and Apparel Council（中国紡織工業連合会）およびPublicity Department of the CPC Shenyang Municipal Committee（中国共産党瀋陽市委員会宣伝部）の指導の下、Shenyang Qipao Culture Association、Liaoning Textile and Apparel Association（遼寧省紡織服装協会）、魯迅美術学院などが共同で主催しました。9月までの会期中、会議、展示、販売、観光、見本市、ファッションショー、写真展など、100を超える分野横断型の「チャイナドレス＋」イベントが展開されます。

ソース：Publicity Department of Shenyang Municipal Party Committee