木更津市を拠点に「よく眠れる家」をコンセプトに『ととのう睡眠住宅』を提供するクローバー建築株式会社（所在地：千葉県木更津市｜代表：三木 義進）は、2026年6月28日（日）、親子で楽しみながら夏の暑さ対策や快適な睡眠環境について学べる体験型イベント「夏の暑さ対策教室」を開催します。 近年、猛暑の長期化や電気料金の高騰により、「夜なかなか眠れない」「エアコンをつけっぱなしにしている」「電気代が気になる」といった悩みを抱える家庭が増えています。 特に子育て世帯では、子どもの睡眠環境や熱中症対策への関心が高まる一方で、「なぜ家が暑くなるのか」「どうすれば快適に過ごせるのか」を学ぶ機会は多くありません。 そこで、地域の親子を対象に、住まいの暑さの原因や快適な睡眠環境づくり、省エネの工夫について楽しく学べるイベントを企画しました。

イベントでは、「なぜ家は暑くなるの？」「窓からどれくらい熱が入るの？」「よく眠れる部屋の条件とは？」「電気代を減らす工夫って？」といったテーマを、小学生にもわかりやすく解説。 また、一般ガラスと遮熱コーティングガラスの違いを体感できる比較実験や、エアコンの風を感じにくい快適空間を体験できるFCON体感会など、実際に見て・触れて・感じながら学べるプログラムを用意しています。 さらに、本イベントは夏休みの自由研究テーマとしても活用できる内容となっており、親子で学びながら住まいと健康について考える機会を提供します。 同社では、「冷やす」だけではなく「住環境を整える」ことで、より快適で健康的な暮らしを実現する考え方を広めたいとしており、今回のイベントを通じて地域の子どもたちや保護者に、住まいと睡眠の大切さを伝えていきます。 電話またはLINEにて受付 TEL：0438-77-6976 公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@651aykmn

◾️なぜ今、「夏の暑さ対策教室」なのか

近年、日本各地で猛暑日が増加し、家庭での冷房使用時間も長期化しています。その結果、電気代の負担増加や睡眠の質の低下、室内での熱中症リスクなどが社会課題となっています。 実は住宅内に侵入する熱の多くは窓から入ってくるといわれています。しかし、多くの人は「家が暑い理由」や「快適な室温を保つ方法」を知らないまま、エアコンの設定温度を下げることで対処しています。 クローバー建築株式会社では、こうした課題に対し、「家そのものの性能」や「住環境の整え方」を知ることで、より健康的で省エネな暮らしを実現できると考えています。 今回のイベントでは、住宅会社だからこそ伝えられる知識と体験を通じて、地域の皆さまの暮らしに役立つ情報をお届けします。

◾️親子で学べる自由研究ミニ講座

当日は、住環境アドバイザーの「よしゆき先生」が講師を務め、小学生にもわかりやすい内容で住まいの仕組みを解説します。 【主な講座内容】 ・なぜ家は暑くなるの？ ・窓からどれくらい熱が入るの？ ・よく眠れる部屋の条件とは？ ・電気代を減らす工夫って？ 自由研究のテーマづくりにも役立つ内容となっており、夏休み前の学習機会としてもおすすめです。

◾️体感しながら学べる3つのプログラム

【1】FCON体感会 エアコンの風を感じにくい快適な空間を体験。 身体への負担が少ない新しい涼しさを体感いただけます。 【2】遮熱コーティングガラス体感 一般ガラスと遮熱コーティングガラスを比較し、窓から侵入する熱の違いを実際に体感。 見てわかる、触ってわかる人気コンテンツです。 【3】省エネ相談会 住環境アドバイザーが個別相談を実施。 電気代対策や睡眠改善、住まいのお悩みについてアドバイスします。 地域の子どもたちへ「住まいの学び」を届けたい クローバー建築株式会社は、「ととのう睡眠住宅」を通じて、健康的で快適な暮らしを支える住まいづくりに取り組んでいます。 今回のイベントでは、家族で住環境について学ぶ機会を提供することで、未来を担う子どもたちの学びと、地域の皆さまの健康的な暮らしづくりに貢献してまいります。

◾️開催概要

イベント名：親子で学ぶ「夏の暑さ対策教室」 開催日時：2026年6月28日（日） ①10:00～11:30 ②12:45～14:15 ③14:30～16:00 会場：クローバー建築株式会社 モデルハウス 所在地：〒292-0201千葉県木更津市真里谷252-1 参加費：無料 定員：先着6組限定（各回2組） 申込方法：電話またはLINEにて受付 TEL：0438-77-6976 公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@651aykmn

■クローバー建築株式会社 住環境アドバイザー よしゆき先生 コメント

近年、猛暑や電気代の高騰により、「夜眠れない」「エアコンが手放せない」といった悩みを抱えるご家庭が増えています。しかし、快適な暮らしはエアコンだけでつくるものではありません。家が暑くなる仕組みや住環境を整える工夫を知ることで、より快適で健康的な暮らしにつながります。 今回の教室では、親子で楽しみながら暑さ対策や快適な睡眠環境について学んでいただけます。自由研究にも活用できる内容ですので、ぜひご家族でご参加いただき、住まいと健康について考えるきっかけにしていただければ嬉しいです。

◾️メディア関係者の方へ取材ポイント

・住宅会社による夏休み自由研究支援企画 ・猛暑・熱中症対策を親子で学ぶ体験型イベント ・一般ガラスと遮熱ガラスの比較実験を実施 ・睡眠改善と省エネをテーマにした住環境教育 ・「よく眠れる家」を提案する『ととのう睡眠住宅』の取り組み ・地域の子育て世帯を対象とした社会貢献活動

■クローバー建築の「ととのう睡眠住宅」を支える独自システム

クローバー建築が提案する「ととのう睡眠住宅」は、単に高性能な設備を導入する住宅ではありません。 人が最も無防備になる「眠り」の時間を、住環境から支えることを起点に設計された、クローバー建築独自の住まいづくりです。 最大の特長は、輻射式冷暖房を採用した無風・無音の全館空調システム。 エアコンのように風を出さず、室内全体を包み込むように温度を整えることで、乾燥や冷暖房ムラ、気流による不快感を抑え、家の中どこにいても穏やかな体感を実現します。 さらに、室内仕上げには漆喰などの自然素材を取り入れ、湿度の調整や空気の質にも配慮。 温度・湿度・空気・音といった要素を一つのシステムとして設計することで、「よく眠れる」「自然と心と体が整う」住環境をつくり上げています。 これらを単体で組み合わせるのではなく、設計・施工・素材選定まで一貫して最適化する独自の設計思想こそが、クローバー建築の「ととのう睡眠住宅」です。 住む人が意識しなくても、家にいるだけで深呼吸でき、体の力が抜け、一日の終わりに自然と眠りに向かえる。 その積み重ねが、人生の質を高めるとクローバー建築は考えています。

■ クローバー建築について

クローバー建築株式会社は、「住まいから健康と豊かさを支える」をテーマに、空間の質にこだわった住宅づくりを行っています。 快適性だけでなく、心と体のバランスを整える住環境の提供を通じて、より良い暮らしの実現を目指しています。

■ 会社概要

クローバー建築株式会社は、千葉県木更津市を拠点に、ととのう睡眠住宅をコンセプトとした住まいづくりを行う建築会社です。無風・無音の全館空調を採用し、家の中どこにいても快適な空気環境を実現。 住環境から心と体を整え、人生の豊かさにつながる暮らしを提案しています。 会社名：クローバー建築株式会社 所在地：〒292-0201 千葉県木更津市真里谷252-4 代表者：代表取締役 三木 義進 事業内容：住宅設計・施工、リフォーム、全館空調住宅の設計・施工 公式サイト：https://clover-arc.com