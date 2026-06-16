地域ビジネス向け実務特化型WordPressテーマ「LocalCraft（ローカルクラフト）」を正式公開

TECHFIX地域ビジネス向け実務特化型WordPressテーマ「LocalCraft（ローカルクラフト）」イメージ

TECHFIX（テックフィックス）は、2026年6月1日、地域ビジネス向けに設計した実務特化型WordPressテーマ「LocalCraft（ローカルクラフト）」を正式公開しました。

LocalCraftは、小規模事業者、個人事業主、士業、地元企業、地域サービス業などのホームページ運用を想定して開発した、非エンジニアにも使いやすいWordPressテーマです。

徹底的に「地域ビジネスに必要なホームページとは何か？」を追求したテーマであり、見た目を整えることはもちろん、ローカルSEO、問い合わせ導線、構造化データ、スマートフォン表示、事業内容やお知らせの運用まで、地域ビジネスのホームページに必要となる機能を丸ごと備えています。

また、Web制作会社やフリーランス制作者が、小規模事業者向けのサイト構築に活用しやすいテーマとしても利用できます。

販売ページ：https://localcraft-theme.com/

LocalCraftとは

LocalCraftは、地域ビジネスの集客と運用を見据えて開発した、実務特化型のWordPressテーマです。

単に「整えられた綺麗なページ」を作るためのテーマではなく、地域のお客様に見つけてもらい、サービス内容を伝え、問い合わせや来店、売上機会につなげるための「事業サイト運用パッケージ」として設計しています。

一般的なWordPressテーマでは、デザインを整えたあとに、SEO設定、問い合わせ導線、構造化データ、スマートフォン向けの導線、事業内容ページ、お知らせ機能などを個別に追加・調整していく必要があります。

LocalCraftでは、そうした地域ビジネスに必要な要素を最初からテーマ内に組み込み、公開後の運用まで見据えたサイト作成を進めやすくしています。

自社でホームページを運用したい小規模事業者はもちろん、顧客向けに地域ビジネスサイトを構築するWeb制作会社・フリーランス制作者にも活用しやすいWordPressテーマです。

開発背景

地域ビジネスに必要なものは何か？を追求し、機能をパッケージングしたWordPressテーマ『LocalCraft（ローカルクラフト）』

小規模事業者や地域企業のホームページでは、見た目を整えるだけでは十分ではありません。

地域のお客様に見つけてもらい、サービス内容を伝え、問い合わせや来店につなげるためには、検索エンジンに正しく情報を伝える設計、スマートフォンで行動しやすい導線、事業内容やお知らせを継続して発信できる運用設計、非エンジニアでも扱いやすいテーマであることが必要です。

一方で、それらを個別に整えようとすると、複数のプラグイン設定や専門的な知識が必要になり、運用が複雑になりやすい課題があります。

LocalCraftは、こうした課題をふまえ、地域ビジネスのホームページ運用に必要な機能をできるだけテーマ側にまとめ、WordPressやWeb制作に詳しくない方でも扱いやすい形を目指して開発しました。

主な特徴

1. ローカルSEOに必要な情報を管理画面から設定可能

LocalCraftでは、ビジネス形態、業種、価格帯、対応エリア、GoogleマップURL、GoogleビジネスプロフィールURL、GA4測定IDなど、地域ビジネスの情報発信に関わる項目を管理画面から設定できます。

地域のお客様に見つけてもらうために必要な基本情報を、サイト内で整理しやすい構成にしています。

基本情報入力画面入力されたデータはサイトに自動反映されます2. 構造化データ（JSON-LD）を自動出力

LocalBusiness、Organization、Service、FAQPage、Breadcrumb、NewsArticleなど、ページ内容に応じた構造化データの出力に対応しています。

ユーザーは特に意識することなく、煩雑な構造化データをテーマ側で自動出力。検索エンジンやAIによる情報取得に対して、事業者情報やサービス内容を伝えやすくするためのベースを提供します。

3. 電話・問い合わせ・LINE導線を標準搭載

地域ビジネスでは、ホームページを見たユーザーがすぐに連絡できる導線が重要です。

LocalCraftでは、ヘッダー、フッター、全ページ共通のお問い合わせ導線、スマートフォン固定CTAなどを備え、電話・お問い合わせフォーム・LINEへの誘導を設定できます。

また、スマートフォン固定CTAは、常時表示、営業時間内のみ表示、非表示を選択できます。

スマートフォンでの導線見本。メール・LINE・電話への問い合わせ導線を設定可能PCでの表示例。スクロールに追随するため、ユーザーがいつでも問い合わせ導線にアクセスできます4. トップページをセクション単位で構築可能

ホームページの顔となるトップページは、お知らせ、バナー、事業内容などの各セクションを個別に表示・非表示・並び替えが可能です。

画像や文言、リンク先も管理画面から設定できるため、業種や事業内容に合わせて調整しやすい構成としています。

LocalCraftの基本デザイン画面。右のプレビューを確認しながらデザイン設定の変更が可能トップページの顔である「ヒーローエリア」は複数タイプから選択可能。また文言やリンクのON/OFF、設定も可能不要なセクションはチェックを外すだけで非表示に。必要なものだけ表示することが可能セクションの並び替えも可能。ブログを上に表示したい、お知らせを下に表示したいといった、自社に合わせたカスタムも自由5. 事業内容とお知らせを分けて運用可能

LocalCraftでは、通常のブログ投稿とは別に、事業内容・お知らせ・実績紹介などを専用の投稿として管理できます。

サービス紹介、業務内容、実績のPR、キャンペーン、新着情報、地域向けのお知らせなどを整理しながら発信できます。

お知らせは専用投稿で発信可能。Google News向けニュースサイトマップの技術仕様にも対応事業内容や実績紹介などの投稿もご用意。各種投稿を整理しながら発信できます6. 初期ページを下書きで自動生成

テーマ有効化時に、HOME、BLOG、CONTACT、ABOUT、FEATURE、THANKSページなど、事業サイトに必要となる基本ページを下書きで自動生成します。

※既にこれらのページが存在する場合は生成しない安全設計

ゼロからページ構成を考える手間を減らし、必要な内容を書き換えるところから始めやすい設計です。

7. セキュリティに配慮した実装とコードチェック

LocalCraftは、テーマ本体に対してセキュリティ観点からのコードチェックを行ったうえで提供しています。

WordPressは広く利用されているCMSである一方、XSS（クロスサイトスクリプティング）やインジェクションなどの攻撃対象になりやすい側面があります。

LocalCraftでは、入力値の検証とサニタイズ、出力時のエスケープ処理、権限チェック、CSRF対策（nonce）など、WordPressテーマ開発で重要となる基本的な防御処理を組み込んでいます。

また、データ保存処理や管理画面の動作についても、不正な操作や想定外の入力がそのまま通らないよう、処理の流れを整理しています。直接的なデータベース操作や危険なコード実行処理に依存しない構成とし、WordPressの標準機能をベースにした安定した実装を採用しています。

セキュリティは一度確認して終わりではないため、WordPress本体や周辺環境の変化に合わせて、継続的な見直しと改善を行っていきます。

想定利用者

LocalCraftは、次のような方に向けたWordPressテーマです。

- 地域ビジネス事業者・中小企業- 個人事業主- 士業- 地元企業- 店舗・サロン・教室- 修理業、訪問サービス業などの地域サービス業- 地域ビジネス向けサイトを制作するWeb制作会社- フリーランスWeb制作者- 小規模事業者向けのWeb集客支援を行う事業者

自社サイトを低コストで整えたい事業者だけでなく、顧客向けに地域ビジネスサイトを構築する制作者にも活用しやすいテーマです。

価格・販売形式

LocalCraftは、1サイト1ライセンスの買い切り型WordPressテーマとして販売します。

今後の展開

- 商品名：LocalCraft（ローカルクラフト）- 価格：34,800円（税込）- 販売形式：買い切り型- ライセンス：1サイト1ライセンス- 販売ページ：https://localcraft-theme.com/

今後は、LocalCraftの機能改善を継続しながら、新機能追加・パフォーマンス向上・地域ビジネス向けの運用情報発信を進めていきます。

また、小規模事業者や地域企業だけでなく、Web制作会社・フリーランス制作者が顧客向けサイト構築に活用しやすいよう、導入しやすさや運用しやすさの向上にも取り組んでいきます。

LocalCraftを通じて、地域ビジネスのホームページ運用に必要なベースを整え、問い合わせや情報発信につながるサイト運用を支援していきます。

TECHFIXについて

TECHFIX（テックフィックス）は、小規模事業者・地域ビジネス向けのWeb活用支援、EC運営支援を行っています。

実務特化型WordPressテーマ「LocalCraft（ローカルクラフト）」の開発・販売、ECサイトの一元管理システム「クロスモール」の正規代理店としての導入支援にも対応しています。

公式サイト：https://techfix-plus.com/