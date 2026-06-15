アニメ「ぴちぴちピッチ」の描き下ろし Y2Kファッションver. トレーディング Ani-Art オーロラ缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「ぴちぴちピッチ」の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「ぴちぴちピッチ」の商品の受注を6月8日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1150?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼描き下ろし Y2Kファッションver. トレーディング Ani-Art オーロラ缶バッジ

七海 るちあ、宝生 波音、洞院 リナ、かれん、ノエル、ココ、沙羅、星羅の描き下ろしイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、オーロラ加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Artシリーズ」は、キャラクターイラストをアーティスティックな表現で描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 七海 るちあ Y2Kファッションver. Ani-Art オーロラ缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \638(税込), BOX \5,104(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし Y2Kファッションver. Ani-Art BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 七海 るちあ Y2Kファッションver. Ani-Art BIGアクリルスタンド」を使用しております。

七海 るちあ、宝生 波音、洞院 リナ、かれん、ノエル、ココ、沙羅、星羅の描き下ろしイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全8種（七海 るちあ、宝生 波音、洞院 リナ、かれん、ノエル、ココ、沙羅、星羅）

サイズ：本体：（約）18.5×8.7cm 台座：（約）5.9×5.3cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし Y2Kファッションver. Ani-Art BIG缶バッジ

※画像は「描き下ろし 七海 るちあ Y2Kファッションver. Ani-Art BIG缶バッジ」を使用しております。

七海 るちあ、宝生 波音、洞院 リナ、かれん、ノエル、ココ、沙羅、星羅の描き下ろしイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGな缶バッジに仕上げました。

背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,155(税込)

種類 ：全8種（七海 るちあ、宝生 波音、洞院 リナ、かれん、ノエル、ココ、沙羅、星羅）

サイズ：（約）直径15.2cm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし Y2Kファッションver. Ani-Art ゆらゆらアクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし 七海 るちあ Y2Kファッションver. Ani-Art ゆらゆらアクリルキーホルダー」を使用しております。

七海 るちあ、宝生 波音、洞院 リナ、かれん、ノエル、ココ、沙羅、星羅の描き下ろしイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、ゆらゆら動くアクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全8種（七海 るちあ、宝生 波音、洞院 リナ、かれん、ノエル、ココ、沙羅、星羅）

サイズ：（約）71×65mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし カクテルグラスver. トレーディング Ani-Art clear label オーロラ缶バッジ

るちあ、波音、リナの描き下ろしイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、オーロラ加工を施した缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし るちあ カクテルグラスver. Ani-Art clear label オーロラ缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \638(税込), BOX \3,828(税込)

種類 ：全6種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし カクテルグラスver. Ani-Art clear label アクリルカード3種セット

るちあ、波音、リナの描き下ろしイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、アクリルカード3種セットに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \2,145(税込)

種類 ：全2種（ver.A、ver.B）

サイズ：（約）70×60mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし カクテルグラスver. Ani-Art clear label BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし るちあ カクテルグラスver. Ani-Art clear label BIGアクリルスタンド」を使用しております。

るちあ、波音、リナのイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、BIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全3種（るちあ、波音、リナ）

サイズ：本体：（約）16.2×10cm 台座：（約）9.2×3.5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし カクテルグラスver. Ani-Art clear label オーロラダイカットステッカー

※画像は「描き下ろし るちあ カクテルグラスver. Ani-Art clear label オーロラダイカットステッカー」を使用しております。

るちあ、波音、リナの描き下ろしイラストを新たなタッチで魅力的に表現し、オーロラダイカットステッカーに仕上げました。

身近な持ち物をデコレーションできるオーロラに輝くステッカーです。

スーツケースやPCなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全3種（るちあ、波音、リナ）

サイズ：（約）76×49mm ※種類により異なる

素材 ：紙、PP

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1150?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335 中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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