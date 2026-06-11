東京工芸大学 工学部 山村健准教授がスペイン世界遺産「パラウ・グエル」企画展で学術監修ならびに空間デザインを担当 ―アント二・ガウディ没後100年―

東京工芸大学 工学部 山村健准教授がスペイン世界遺産「パラウ・グエル」企画展で学術監修ならびに空間デザインを担当 ―アント二・ガウディ没後100年―