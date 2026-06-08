AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」の開発・販売を行う株式会社シンカ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：江尻 高宏、以下「シンカ」）は、ライフサポート株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：小林 誉、以下「ライフサポート」）におけるカイクラ導入事例インタビューを公開しました。

保険代理店としてお客様の「夢への挑戦」を支えるライフサポートでは、年間約3,000件にのぼる事故受付や、1日400件に達する電話応対の品質向上を目的にカイクラを導入しました。カイクラの全通話録音やAI要約機能がもたらす「現場の安心感」が、組織全体の応対品質向上と迅速なリスクマネジメント体制の強化に繋がっています。 本リリースでは、公開されたインタビュー内容の一部を抜粋し、導入効果と組織的な活用法についてご紹介します。 導入事例インタビューの詳細はこちら https://kaiwa.cloud/case/088/

「カイクラ」導入の背景：緊迫した状況でも、正確かつ瞬時な情報共有へ

年間約3,000件の事故受付を行う同社では、事故直後で大きな不安を抱える顧客に寄り添う応対を大切にしています。特に、細かな要望や状況を「100%正確に、かつ瞬時に」記録・共有し、初動のスピードと安心感をさらに強固にしたいという想いがありました。 元々は自社サーバー型のCTIシステムを運用していましたが、携帯電話には対応していなかったため、時代の変化に合わせてより強い組織の武器へと昇華させるべく、進化を続けるクラウド型のカイクラへのリプレイスを決断しました。

「カイクラ」導入後の変化：AI要約と録音により、迅速なリスクマネジメントを実現

カイクラの導入により、顧客の何気ない言葉のニュアンスまで逃さない「会話の可視化」が可能となり、現場の応対品質は大きく進化しました。 ・ポイント1：【AI要約機能で、履歴特定やまとめ作業の負担を軽減】 1日のうちに同じ顧客から複数回の入電がある場合も、AIが自動生成した要約を確認することで、目当ての会話履歴を特定。応対後のメモ整理や、他部署への引き継ぎにかかる労力・時間を大幅に削減しています。 ・ポイント2：【全通話録音による聞き直せる安心感と、認識のズレ防止】 事故受付時の膨大な情報も「聞き直せる安心感」ができたことで、営業スタッフの心理的負荷が大幅に軽減。外出先で複雑な内容の電話を受けた際も、バックオフィス側ですぐに会話データを確認・整理しスムーズに連携するなど、顧客対応の質向上に繋がっています。 ・ポイント3：【会話データにより、理想の顧客対応を維持する基盤を確立】 単なる事実の記録だけでなく、会話データそのものを活用することで、顧客の何気ないニュアンスまで落とさずキャッチ。テキストの履歴だけでは見えにくい顧客のリアルな「温度感」や「真意」を正確に把握し、保険会社へのタイムリーな報告に活かしています。 同社では今後、コンプライアンスや法令遵守の徹底をさらに進めるため、カイクラの「対面録音機能」の導入検討を進め、保険業界における理想の顧客対応を追求していきます。

ライフサポート株式会社 コメント

小林 誉 代表取締役 「私たちの仕事は、確かなリスクマネジメントを通じてお客様の不安をいち早く解消し、安心と信頼のサービスを提供することです。単に作業を効率化するだけでなく、カイクラによって『お客様をお待たせしない』『大切な一言やニュアンスを聞き漏らさない』『お客様の本当の温度感を全員で共有する』といった応対品質を高め、これからもお客様の安心、そして『夢への挑戦』を支えるという当社の理念を、より深く実現していきたいと思っています。」

導入企業：ライフサポート株式会社 概要

会社名： ライフサポート株式会社 代表者： 代表取締役 小林 誉 所在地： 埼玉県さいたま市大宮区大成町1-401-1 事業内容： ・生命保険の募集に関する業務 ・損害保険の募集に関する業務 ・介護施設・マンション・企業での事故撲滅活動及び保険料削減に向けてのセミナー ウェブサイト：https://hoken-ls.com/

カイクラについて

「カイクラ」は、電話・対面・メール・SMS・LINEなど、お客様とのあらゆるコミュニケーションをクラウドで一元管理するAIコミュニケーション統合プラットフォームです。 多様な接点の履歴を顧客ごとに集約・可視化し、生成AIが会話の文字起こしや要約、さらには「クレーム・カスハラ」「応対品質」まで自動判定。すべての会話をリアルタイムにデータ資産化することで、属人化の解消や現場の負荷を軽減し、企業の持続的な成長に貢献します。 2014年8月のサービス開始以来、継続率99.7%を達成し、3,200社・6,400拠点以上に導入（2026年3月末時点）。顧客コミュニケーションのDXを推進するプラットフォームとして高い評価を得ています。 サービスサイト：https://kaiwa.cloud/ ※「カイクラ」は株式会社シンカの登録商標です。 ※「LINE」はLINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。

株式会社シンカについて

株式会社シンカ（東京証券取引所グロース市場・証券コード：149A）は、「ITで 世界をもっとおもしろく」を経営理念に、企業のあらゆる会話をおもしろくすることを使命とするコミュニケーションプラットフォーマーです。 【会社概要】 社名：株式会社シンカ 代表者：代表取締役社長 CEO 江尻 高宏 所在地（本社）：〒101-0054 東京都千代⽥区神⽥錦町3-17 廣瀬ビル10階 設立：2014年1月8日 資本金：397百万円 従業員数：81名（2026年3月末時点） コーポレートサイト：https://www.thinca.co.jp/ シンカ IR note：https://note.com/thinca_2025（事業戦略や成長可能性に関する情報を発信しています。）