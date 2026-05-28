株式会社NASTY JAPANは、2026年5月22日より、東京・渋谷のTK NIGHTCLUBにて、VAPEブランド「NASTY JAPAN」のライフスタイルポップアップを常設展開する。

NASTY JAPANは、ニコチン0・タール0製品を中心に展開するVAPEブランド。 公式スローガンは「日常を甘く、爽快に。NASTY」で、日常の中で一人ひとりの嗜好や感性を楽しめるライフスタイルブランドを目指している。 NASTYは、韓国市場において多様な消費者層の嗜好に寄り添った製品展開と、感度の高いブランドムードを通じて、幅広い認知を築いてきた。日本では、株式会社NASTY JAPANを通じて、現地市場に合わせたブランド展開を進めている。

■ 音楽・空間・嗜好をつなぐライフスタイルポップアップ

今回のポップアップは、単なる製品紹介にとどまらず、音楽、空間、嗜好をつなぐブランド体験の提供を目的に企画された。 会場となるTK NIGHTCLUBは、東京・渋谷を代表する、音楽とエンターテインメントを中心とした空間。 NASTY JAPANは、同空間とのコラボレーションを通じて、日本の消費者とのオフラインでの接点を拡大し、ライフスタイルVAPEブランドとしての認知向上を図る。 ポップアップは開催期間中、TK NIGHTCLUB店内にて常設展開される。 店内各所にはNASTY JAPANのブランドブースが設置され、エントランスではブランド映像を放映。来場者は入場時からブランドのムードに自然に触れることができる。

■ 製品展示やフレーバー体験、SNSフォローイベントなどを実施

会場では、製品展示、フレーバー体験、購入案内、SNSフォローイベントなどを実施する。 SNSイベントをはじめとする各種会場参加者には、オリジナルグッズの提供も予定しており、詳細はNASTY JAPAN公式SNSを通じて順次案内される。 また、DJやクラブイベントと連動したブランドプロモーションを通じて、来場者がNASTY JAPANのブランドムードや製品に自然に触れられる場を創出する。

■ 主な展開製品

今回のポップアップで主に展開される製品は、NASTY ONEとNASTY BAR 20000。 いずれもニコチン0・タール0を特徴としており、NASTY JAPANは今後、新商品の展開を通じて、消費者の選択肢をさらに広げていく予定だ。

■ 担当者コメント

NASTY JAPANの担当者は、次のようにコメントしている。 「今回のTK NIGHTCLUBとのコラボレーションポップアップは、NASTYのブランドムードとライフスタイルを、日本のオフライン空間で直接お届けできる機会です。 東京・渋谷を代表する音楽とエンターテインメントの空間で、VAPE製品を単なる嗜好品としてではなく、日常の気分やスタイルに寄り添うライフスタイルアイテムとして提案していきたいと考えています。 今後も、日本の消費者の多様な嗜好やカルチャーに寄り添った取り組みを展開してまいります」

【ポップアップ概要】

イベント名：NASTY JAPAN Lifestyle Popup at TK NIGHTCLUB 開催開始日：2026年5月22日 展開形態：常設展開 所在地：東京都渋谷区宇田川町13-8 B1 内容：製品展示、フレーバー体験、購入案内、SNSフォローイベントなど 主な展開製品：NASTY ONE、NASTY BAR 20000、今後展開予定の新商品 公式Instagram：@nasty.japan 公式X：@NASTYJAPAN_JP ※本商品は喫煙を推奨するものではございません。 ※当社で販売するすべての商品はニコチン・タールを含まない商品です。 ※20歳未満の方への販売は行っておりません。 ※妊娠中や授乳中の方、疾患のある方の摂取はお控えください。