AC65W出力対応！ノートPCも充電できる薄型ポータブルモバイルバッテリーを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、AC最大65W出力とUSB PD30W急速充電に対応し、ノートPCも充電できる薄型・大容量モバイルバッテリー「700-BTL061」を発売しました。

【おすすめポイント】

・AC最大65W出力対応でノートパソコンの充電・給電が可能

・USB PD最大30W対応でスマホやタブレットを急速充電

・薄型・軽量設計＆飛行機持込可能で旅行や出張にも最適

【掲載ページ】

モバイルバッテリー AC出力対応 大容量 13200mAh 47.52Wh AC65W PD30W ノートパソコン コンセント USB充電 飛行機持込可 旅行 ポタ電 ポータブル電源

型番：700-BTL061 販売価格：12,546円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-BTL061

【動画で見る】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=yhJHX5a8E58 ]

【コンセント感覚で使えるAC出力搭載】

本製品は、モバイルバッテリーとしては珍しいAC出力ポートを搭載し、最大65Wまでの給電に対応しています。ノートパソコンや小型家電など、普段コンセントで使用する機器も外出先で使用可能です。カフェでの作業や出張先、停電時の備えとしても活躍し、「コンセントを持ち歩く」ような安心感を実現します。

【ノートPCもスマホもこれ1台で充電】

USB Type-CポートはUSB Power Delivery規格に対応し、最大30Wの急速充電が可能です。スマートフォンやタブレットを短時間で充電できるだけでなく、AC出力と組み合わせることでノートパソコンにも対応。複数の充電器を持ち歩く必要がなく、外出時の荷物をスマートにまとめられます。

【バッグに収まりやすい薄型デザイン】

従来モデルと比較して約20％の薄型化を実現。バッグやリュックの隙間にもすっきり収納でき、持ち運び時のストレスを軽減します。大容量バッテリーながらスリムなフォルムを実現しているため、毎日の通勤や通学、旅行やワーケーションでも快適に持ち運ぶことができます。

【安心して使える高品質・安全設計】

画像1: https://cdn.sanwadirect.jp/images/goods/700-BTL061_MO9X.JPG

日本メーカー製のリチウムイオン電池を採用し、安定した電力供給と高い安全性を実現しています。また、過電流・過充電・過放電・ショート防止などの多重保護機能を搭載。さらに温度検知センサーが異常発熱を検知し、自動で保護動作を行うため、毎日安心して使用できます。

【飛行機持込可能で旅行にも便利】

47.52Wh仕様のため飛行機への機内持ち込みが可能。国内旅行や海外出張、長距離移動でも安心して携帯できます。USB Type-C入力対応により本体充電もスムーズで、専用ACアダプタ不要なのも魅力。外出先での「充電切れ不安」を解消する頼れる一台です。

【製品仕様】

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/700-BTL061

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/700-btl061/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/700-btl061.html

■サンワダイレクトau Pay マーケット店

https://wowma.jp/item/778797137

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZ1NX2XH

【サンワダイレクト関連商品掲載ページ】

モバイルバッテリーの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012031

ポータブル電源

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012056

飛行機に持ち込めるモバイルバッテリー特集

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/flight-battery/

防災グッズ特集

https://direct.sanwa.co.jp/disp/CSDSaleListPage.jsp?dispNo=024002130

【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】

サンワダイレクト 公式ホームページ

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社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。