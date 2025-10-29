2025年10月29日

長瀬産業株式会社

国立競技場で開催「NAGASEカップ2025」に寺田明日香選手・桐生祥秀選手が来場！ 本大会に挑戦するアスリートと共にインクルーシブの輪を拡げる



長瀬産業株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：上島 宏之）が特別協賛する「NAGASEカップ2025（2025年11月23日（日）、24日（月・祝）に国立競技場で開催、以下「NAGASEカップ」）」に、寺田明日香選手と桐生祥秀選手がゲストとして来場することが決定いたしました。両選手には、NAGASEカップの“誰もが参加できるインクルーシブな大会”というコンセプトに賛同いただき、出場するアスリートとの交流や応援、トークイベント等を通じてNAGASEカップをさらに盛り上げていただきます。

NAGASEカップは障がいの有無や年齢、国籍を問わず、“誰もが参加できるインクルーシブな大会”として、小学生から大人、国内外の選手まで幅広い層にご参加いただいています。2025年は、東京2025世界陸上競技選手権大会、ニューデリー2025世界パラ陸上競技選手権大会が開催されました。国際大会の盛り上がりを受け、NAGASEカップにも約1900名のエントリー※があり、過去最多の参加人数となる見込みです。

※エントリーは定員に達したため締め切りました。多くの方にお申込みいただき、ありがとうございました。

＜寺田 明日香（てらだ あすか）選手＞ 11月23日（日）来場予定

2008～10年に日本選手権3連覇、2009年に世界陸上出場＆ジュニアランク世界1位を記録。ケガ・摂食障害で2013年に引退するも大学進学・出産を経て、2016年の7人制ラグビー転向後、2019年に19年ぶりの日本新記録を出し自身10年ぶりに世界陸上に出場。2021年には日本記録を2度更新と日本選手権優勝を果たし、東京オリンピックに出場。2023年にも自己記録を更新し、日本選手権優勝を経て世界陸上に出場した。2025年シーズン限りで競技引退を表明。2021年末に設立した(株)Brighter Hurdler、(一社)A-STARTの代表として、陸上教室や講演活動等を通じた次代育成に取り組む。

▼コメント

誰もが参加でき、選手、スタッフ、観客の皆さんの笑顔が輝く素敵な大会として、私も2年ぶりに関わらせて頂けることをとても楽しみにしています！9月に開催された東京世界陸上の熱気が残る国立競技場で、目一杯楽しんでください！

＜桐生 祥秀（きりゅう よしひで）選手 日本生命所属＞ 11月24日（月）来場予定

中学で陸上をはじめ、高校3年時に100m10秒01を記録し、当時の高校記録・ジュニア日本記録を樹立。東洋大学進学後も活躍し、2016年リオデジャネイロオリンピック4×100mリレーで銀メダルを獲得。翌年の日本学生対校選手権で、日本選手初の9秒台となる9秒98を樹立。2019年アジア選手権100mで金メダル、同年の世界選手権4×100mリレーではアジア新記録を樹立し銅メダルを獲得。東京2020オリンピック、パリ2024オリンピックを含め、3大会連続で4×100mリレーに出場。2025年日本選手権100mで5年ぶり3度目の優勝を果たし、同年の富士北麓ワールドトライアルでは約8年ぶりとなる9秒台（9秒99）をマーク 。第一線で日本短距離界を牽引し続けている。

▼コメント

今回初めてNAGASEカップに参加します。参加者ひとり一人の努力や想いを大切にする、挑戦するすべての人を応援するという所にとても惹かれました。会場の熱気や感動を一緒に味わいながら、皆さんと共にNAGASEカップを盛り上げたいと思います！

■NAGASE カップについて

一般社団法人日本パラ陸上競技連盟、公益財団法人東京陸上競技協会が主催、長瀬産業が特別協賛。「日本陸連公認の部」と「パラ公認の部」からなり、年齢、国籍、障がいの有無を問わず“誰もが参加できるインクルーシブな大会”をコンセプトとする国内最大規模（※）の陸上競技会。NAGASE カップを通じてアスリートの“次”への挑戦を後押しするとともに、顧客、競技関係者、ボランティアや地域の皆様が新しい体験や 価値観と出会う場となることで、多様性を認め合うインクルーシブな輪を社会全体へ拡げていくことを目指しています。

※障がいの有無に関わらずアスリートが参加できる大会において、パラ選手参加人数が最大級（自社調べ）

■大会概要

大会名：NAGASEカップ2025

主催：日本パラ陸上競技連盟、東京陸上競技協会

特別協賛：長瀬産業

開催日時：2025年11月23日（日）・24日（月・祝）

開催場所：国立競技場（東京都新宿区霞ヶ丘町10-1）

■大会公式メディア

ウェブサイト：https://www.nagase.co.jp/nagasecup/

Instagram：https://www.instagram.com/nagasecup_since2022/

◆本件に関するお問い合わせ先

＜報道に関するお問い合わせ＞

長瀬産業株式会社 コーポレートリレーション部 PR課 TEL：070-4314-0671

◆大会概要・出場資格についてのお問い合わせ

一般社団法人日本パラ陸上競技連盟

広報 小山哲矢

koyama@para-ath.org TEL：090-8725-6654