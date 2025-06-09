¡Ú²Æì¡¿¥¸¡¦¥¢¥Ã¥¿¥Æ¥é¥¹ ¥¯¥é¥Ö¥¿¥ïー¥º¡Û¼«²ÈºÚ±à¤Î¥Ïー¥Ö¤ä¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤«¤éËÂ¤®¤À¤µ¤ì¤ëÈþÌ£¡¡²Æ¤Î·Ã¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³ー¥¹¥Ç¥£¥Êー¤È¥«¥¯¥Æ¥ë¤Î¤´°ÆÆâ
¼«²ÈºÚ±à¤Î¥Ïー¥Ö¤äÅçÌîºÚ¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò¼çÌò¤È¤·¤¿Èþ¿©¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¿¹¤ËÊú¤«¤ì¤¿¥¹¥Ñ¤Ç¿ÈÂÎ¤È¿´¤òÀ°¤¨¤ë¡£Âç¿Í¤À¤±¤ÎÀÅëí¤ÊµÙÆü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Û¥Æ¥ë¡¢¥¸¡¦¥¢¥Ã¥¿¥Æ¥é¥¹ ¥¯¥é¥Ö¥¿¥ïー¥º¡Ê²Æì¸©¹ñÆ¬·´²¸Ç¼Â¼¡¢»ÙÇÛ¿Í¡¦µÜÊ¿ ¿Ê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£··î1Æü¤«¤éÍÛ¸÷¤¤é¤á¤¯²Æì¤Î²Æ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿ï½ê¤Ë¥·¥§¥Õ¤Îµ»¹ª¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥³ー¥¹¥Ç¥£¥Êー¤È¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Essence
¥¸¡¦¥¢¥Ã¥¿¥Æ¥é¥¹¤Î¼«²ÈºÚ±à¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÌô¤ä²½³ØÈîÎÁ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Íµ¡ÇÀË¡¤Ç»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÌîºÚ¤ä¥Ïー¥Ö¡¢²Ì¼Â¤òÃ°Àº¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¶¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¤ÇºÎ½¸¤µ¤ì¤¿Å·Á³¤Î¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤äÃÏ¸µ¤Î²ÈÃÜÇÀ²È¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿Ê¿»ô¤¤¤ÎÍñ¤â¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë²Æ¤ÎÂÀÍÛ¤Î·Ã¤ß¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³ー¥¹¥Ç¥£¥Êー¡ØEssence¡Ù¡£ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¼Â¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¬¥¹¥Ñ¥Á¥ç¤Ë¡£¶á³¤¤Ç³Í¤ì¤ë²Æì¤Î¹âµéµû¡¦¥ßー¥Ð¥¤¤Ï¡¢Á¯ÅÙ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÌîºÚ¤È¹áÁð¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÈþÌ£¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîºÚ¤¿¤Á¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ»®¤Î¾å¤Çµ±¤¯¨¡¨¡¡£ÌÜ¤â½á¤¦Èþ¤·¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤È¤â¤Ë¡ÈOUR FARM TO TABLE¡É ¤ÎìÔ¤ò¤´ËþµÊ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü´Ö
2025Ç¯7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
»þ´Ö
17¡§30～22¡§00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー 21¡§00¡Ë
¾ì½ê
¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°
ÎÁ¶â
1Ì¾ÍÍ¡¡\20,000¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë
¢¨µ¨Àá¤ä¿©ºà¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤´ÍøÍÑ¤ÏÅö¥Û¥Æ¥ë¤´½ÉÇñ¤Î13ºÐ°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Midsummer Cocktails
¿¹¤«¤éÀ¾¤Î³¤¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×ー¥ë¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ðー¡×¤«¤é¤Ï¡¢ºÚ±à¤ÎÅÚ¾í¤ÈÎÐ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡ØOur Farm Mojito¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¼«²ÈºÚ±à¤Ç°é¤Æ¤¿¥ß¥ó¥È¤Çºî¤ë¥³ー¥Ç¥£¥¢¥ë(¥·¥í¥Ã¥×)¤È¡¢²Æì¸©»º¤Î¥é¥à¼ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡ÈÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿¿²Æ¤Î¥×ー¥ë¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡ØAtta honey¡Çs Paloma¡Ù¤Ï¡¢¥¶¡¦¥¬ー¥Ç¥óÆâ¤ÎÍÜËª¾ì¤ÇºÎÌª¤µ¤ì¤¿¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤¬¥Æ¥ー¥é¤ÎÂ¸ºß´¶¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¿è¤Ê°ìÇÕ¡£¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë²Æ¤ÎÍ¼Êë¤ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌþ¤·¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼«²ÈÀ½¥ß¥ó¥È¤Î¥³ー¥Ç¥£¥¢¥ë¤È²Æì»º¥é¥à¼ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖOur Farm Mojito¡×
¥¶¡¦¥¬ー¥Ç¥óÆâ¤ÎÍÜËª¾ì¤ÇºÎÌª¤µ¤ì¤¿¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖAtta honey¡Çs Paloma¡×
´ü´Ö
2025Ç¯7·î1Æü¡Ê²Ð¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
»þ´Ö
19¡§00～23¡§00¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー 22¡§30¡Ë
¾ì½ê
¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¥é¥¦¥ó¥¸¡õ¥Ðー
ÎÁ¶â
¡ÖOur Farm Mojito¡×¡Ê¥¢¥ï¥Õ¥¡ー¥à¥â¥Òー¥È¡Ë\1,800
¡ÖAtta honey¡Çs Paloma¡× (¥¢¥Ã¥¿¥Ï¥Ëー¥º¥Ñ¥í¥Þ)¡¡\1,800
¡Ê¶¦¤ËÀÇ¹þ¤ß¡¢¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë
¢¨¤´ÍøÍÑ¤ÏÅö¥Û¥Æ¥ë¤´½ÉÇñ¤Î13ºÐ°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥¸¡¦¥¢¥Ã¥¿¥Æ¥é¥¹ ¥¯¥é¥Ö¥¿¥ïー¥º
098-983-3333¡Ê¥Û¥Æ¥ëÂåÉ½¡Ë
¥¶¡¦¥Æ¥é¥¹¥Û¥Æ¥ë¥º
ÆüËÜ¤ÎÆî¡¢²ÆìËÜÅç¤ò´ðÈ×¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥¶¡¦¥Æ¥é¥¹¥Û¥Æ¥ë¥º¤Ï¡¢1997Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¶¡¦¥Ö¥»¥Ê¥Æ¥é¥¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó°ÊÍè¡¢¡Ö¼«Á³¤È¤ÎÄ´ÏÂ¡¢¼«Á³¤Ø¤Î²óµ¢¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²Æì¤Îµ¤¸õÉ÷ÅÚ¤ËÂ¨¤·¤¿¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£ー¤äÎéÀá¤ò½Å¤ó¤¸¤¿²¹¤«¤Ê¤â¤Æ¤Ê¤·¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÎ®¤ì¤ë»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¡¢¡Ö¥Æ¥é¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¸Æ¤ÖÆÈ¼«¤Î¥ê¥¾ー¥È¥é¥¤¥Õ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâÍ¿ô¤Î³¤ÉÍ¥ê¥¾ー¥È¡¢¥¶¡¦¥Ö¥»¥Ê¥Æ¥é¥¹¡£Æî¹ñÅÔ»Ô¤ÎÍøÊØÀ¤È²÷Å¬¤µ¤ËËþ¤Á¤¿¥¶¡¦¥Ê¥Ï¥Æ¥é¥¹¡£°¡Ç®ÂÓ¤Î¿¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÀÅ¤±¤µ¤Î¥¸¡¦¥¢¥Ã¥¿¥Æ¥é¥¹ ¥¯¥é¥Ö¥¿¥ïー¥º¡£¥ê¥¾ー¥È¥´¥ë¥Õ¤ÎÂé¸ïÌ£¤òËþµÊ¤¹¤ë¥¸¡¦¥¢¥Ã¥¿¥Æ¥é¥¹ ¥´¥ë¥Õ¥ê¥¾ー¥È¡£³¤¤Î·Ã¤ß¡¢Åç¤Î·Ã¤ß¤ò¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥¶¡¦¥Æ¥é¥¹¥¯¥é¥Ö ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¿¥é¥½ ¥¢¥Ã¥È ¥Ö¥»¥Ê¡£¤³¤ì¤é¤Î¥ê¥¾ー¥È»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ー¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤Ï¤â¤È¤è¤êÀ¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¤Î¥²¥¹¥È¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¿´¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ëÂÚºß¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Åö¼Ò¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¸¡¦¥¢¥Ã¥¿¥Æ¥é¥¹ ¥¯¥é¥Ö¥¿¥ïー¥º
¥Û¥Æ¥ë¼«²ÈºÚ±à¤ÇºÎ¤ì¤¿¥Ïー¥Ö¤äÅçÌîºÚ¡¢ÃÏ¸µ¿©ºà¤ò¼çÌò¤È¤·¤¿Èþ¿©¤òÌ£¤ï¤¤¡¢¿¹¤ËÊú¤«¤ì¤¿¥¹¥Ñ¤Ç¿ÈÂÎ¤È¿´¤òÀ°¤¨¤ë¡£½ÉÇñ¼Ô¸ÂÄê¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢Âç¿Í¤À¤±¤ÎÀÅëí¤ÊµÙÆü¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.terrace.co.jp/clubtowers/
¥¶¡¦¥Ö¥»¥Ê¥Æ¥é¥¹
ÀÄ¤¯µ±¤¯³¤¡¢°¡Ç®ÂÓ¤ÎÎÐ¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê²Ö¡¹¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÃÏ¾å¤Î³Ú±à¡£¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¼«Á³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤ÎµÒ¼¼¤äÈþÌ£Èþ¿©¤ò¤½¤í¤¨¤¿¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ö¥»¥Ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬¡¢¶Ë¾å¤ÎµÙÆü¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.terrace.co.jp/busena/
¥¶¡¦¥Æ¥é¥¹¥¯¥é¥Ö ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥¿¥é¥½
¥¢¥Ã¥È ¥Ö¥»¥Ê
ÀÄ¤¯µ±¤¯Æî³¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥ê¥¾ー¥È¡£±¿Æ°¡¦±ÉÍÜ¡¦µÙÍÜ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¤È¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¿´¤Û¤É¤¯µÙÆü¤ò¤ªÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡£
https://clubatbusena.terrace.co.jp/
¥¸¡¦¥¦¥¶¥Æ¥é¥¹ ¥Óー¥Á¥¯¥é¥Ö¥ô¥£¥é¥º
ÆÉÃ«Â¼¤Î³¤ÊÕ¤ËÐÊ¤àÁ´¼¼¥×ー¥ëÉÕ¤¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ô¥£¥é¡£¼«²ÈÇÀ±à¤Î·Ã¤ß¤ò¤Ï¤¸¤áÃÏ¸µ¤Î¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿Èþ¿©¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¤â¤Æ¤Ê¤·¤ÈÁÔÂç¤Ê¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¡£¤´²ÈÂ²¤ä¥Ñー¥È¥Êー¤È»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢ìÔÂô¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.terrace.co.jp/uza/
¥¶¡¦¥Ê¥Ï¥Æ¥é¥¹
ÆáÇÆ»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢´Ñ¸÷¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿ÍøÊØÀ¤òÍ¤·¤Ê¤¬¤é¤â´×ÀÅ¤Ê´Ä¶¤¬¤¯¤Ä¤í¤®¤ÎÂÚºß¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Æî¹ñ¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥ê¥¾ー¥È¤Ç²á¤´¤¹Í¥²í¤Ê»þ´Ö¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.terrace.co.jp/naha/