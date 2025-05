素材に向き合い、肉本来の旨味を引き出す。肉料理『MUKU』が福岡・春吉にオープン。

MUKU

2025年4月、福岡・春吉にて『MUKU(ムク)』を開業いたしました。

料理人として歩んできた中でたどり着いた、私の料理に対する姿勢と思想を、ようやく一つの形として表現できた場所です。

『MUKU』という店名には、「無垢=素材を尊び、まっすぐ向き合う」という想いを込めています。

食材が本来持つ力を信じ、必要以上の手を加えず、ただその食材が持つ本質を引き出すこと。

技術で飾るのではなく、素材にとって一番自然な瞬間を見極めることが大切だと考えており、最大限の敬意の表し方でもあります。

コース料理は約12品で構成しています。

中心に据えているのが、鹿児島県産の希少な長期肥育牛「いずみ華姫牛」。

絹のようなきめ細やかさと、口の中で静かにほどけていくような脂、そして深みのある旨味が魅力です。

派手な火入れではなく、肉が“目を覚ます”瞬間をじっくり待ち、最適な温度で仕上げます。

もちろん、肉だけでは成立しない──それが、私が考える“美しい食事”です。コースには、旬の魚や野菜も織り交ぜ、香りの余韻、味の強弱、食感の緩急。それぞれが互いを引き立てるよう設計しています。食べていただく方の感覚に、深く静かに届くような料理を目指しています。

空間づくりにも、料理と同じ思想を反映しました。ベージュを基調にした内装と、余白を活かした照明で、視線と意識が自然と皿へと向かうように設計しています。全8席のカウンターのみ。目の前で料理が生まれる空気や音、温度を共有できる、このサイズが私には一番合っています。

スペシャリテとしてご用意しているのは、シャトーブリアンを使ったカツサンドです。高温で焼き切る料理ではないからこそ、カウンターで提供するからこそ伝えられる“温度感”を大切にしています。調理と提供のスピード感も含めて、一つの料理体験としてお楽しみいただけるよう工夫しています。

『MUKU』は完全予約制、1日数組限定で営業しております。

お越しいただいたお客様に、ただ料理を味わっていただくだけでなく、素材と向き合う時間そのものを体験していただきたいと思います。

「肉のために、福岡へ。」

そう思ってもらえるような一皿を、日々丁寧に積み重ねてまいります。

【店舗概要】

店名:MUKU(ムク)

所在地:福岡県福岡市中央区春吉3-13-34 THE ONE by OAK VILLA 102

アクセス:地下鉄「天神南」駅より徒歩7分/「櫛田神社前」駅より徒歩6分

営業時間:18:00~23:00(完全予約制)

定休日:月曜日

席数:カウンター8席

Instagram:https://www.instagram.com/muku.fukuoka?igsh=MTYwdnhuM2xnamQwZg%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/muku.fukuoka?igsh=MTYwdnhuM2xnamQwZg%3D%3D&utm_source=qr)

ご予約:https://www.tablecheck.com/ja/muku

【料理について】

肉は、部位ごとに個性がまったく異なります。

『MUKU』では、それぞれに合った火入れ・味付けを選び抜き、素材そのものの輪郭が明確に立ち上がる料理を目指しています。和でも洋でもなく、その肉にとって“最も自然なアプローチ”を採る。

仕入れ、仕込み、調理、提供。すべての工程に一貫して携わることで、五感すべてに届くような体験をつくることが、私の役割だと考えています。

【プロフィール】

鳴海 博之(なるみ ひろゆき)

都内のホテルで日本料理の基礎を学んだ後、焼肉業態に転向。

複数の高級焼肉店で立ち上げ・商品開発・統括を経験し、総料理長を歴任。

2025年、自身の料理思想を表現する場として『MUKU』を福岡・春吉に開業。

「素材と真摯に向き合うことで、皿の上に思想が宿る」を信条に、料理に向き合い続けている。

【今後の展望】

『MUKU』では、特定の産地やカテゴリーにとらわれず、“本当に美味しい素材”との出会いを最も大切にしています。

今後は、肉に限らず、魚介や野菜の多彩な可能性を取り入れながら、“ここでしか味わえない季節の一皿”を追求していきます。

【お問い合わせ先】

TEL:092-600-7131

MAIL:muku@leoria.jp