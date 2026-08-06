7月22日、青山商事株式会社がビジネス向けデザインの「空調ウエア」を、公式オンラインストア及び全国の「洋服の青山」店舗で販売開始しました。

同社のアパレルノウハウを結集し、猛暑対策とビジネスの装いを両立する空調ウエアを開発したと聞き、同社商品第一部 副部長の宮園孝大さんに詳しい話を伺いました。

ーービジネスウェアのイメージが強い洋服の青山が空調ウエアを手掛けることになったきっかけは？

宮園：ワーク向けの本格的なウエアはとても素晴らしいのですが、「通勤や日常でデイリーに使えるものを作りたい！」と思ったのがきっかけです。

現場向けの本格的な空調ウエアは、風量や連続使用時間を長くするためにバッテリーも大型になりがちで、日常使いやビジネスシーンでは「ちょっとオーバースペックで重いかな…」と感じる部分がありました。

そこで、「もっと気楽に通勤や普段の外出で着ていただけるようにしよう！」と、あえてモバイルバッテリーでも動く仕様を採用しました。見た目も日常のビジネスシーンに馴染むものを意識して企画しています。

ーー空調ウエアには株式会社サンエスの「FZN・空調風神服」のノウハウが詰め込まれているそうですが、両社ともに本社が福山市にあるつながりで実現した協力関係なのでしょうか？

宮園：おっしゃる通りです。まさに「広島県福山市」が結んだ同郷のご縁です。弊社もサンエス様も同じ福山市に本社を構えており、以前から「地元を一緒に盛り上げたい」というお話をしておりました。

空調ウエアのパイオニアであるサンエス様の圧倒的な技術力・特許ノウハウと、私たちが長年培ってきた「ビジネスウエアの仕立てや見た目のきちんとしたこだわり」を合体させたら、今までにない画期的なウエアができるはず！という思いから共作が実現しました。

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ーー空調ウエアがジャケットではなく半袖シャツになったのはなぜでしょうか？

宮園：「涼しさの確保」と「ビジネスにふさわしい見た目（膨らみすぎないバランス）」を両立させた結果、半袖シャツタイプにたどり着きました！

実はここが開発で一番難しかったポイントです。空調ウエアは性質上、「空気の層を厚くして風を流す（＝膨らむ）」ことで涼しくなるのですが、デイリー使いやビジネスシーンでは「膨らみすぎると見た目が良くない」という相反する課題がありました。

また、サンエス様の特許仕様の範囲内でこのバランスを調整する必要があったため、私たちは「長年培ったスーツ作りの肩回りのノウハウ」を投入しました。

肩の傾斜を細かく調整して体になじみやすくすることで、風を通す快適さを保ちつつも、極端に着ぶくれしない「すっきりとした見た目」を実現しています。

ーー空調ウエアは誰に最適ですか？

宮園：「夏の通勤や営業移動を快適に過ごしたいビジネスパーソン」や、「普段の生活に違和感なく涼やかさを取り入れたいすべての方」です！

スラックスやきれい目なパンツに合わせやすいシンプルなデザインに仕上げているため、「外では涼しくいたいけれど、あまりゴツゴツした作業着風には見せたくない」という方々にピッタリです。

お仕事だけでなく、休日のお散歩やちょっとした作業など、デイリーに気軽に使っていただきたいと考えています。

ーー実際の購入者はどういった方々ですか？

宮園：ご購入者様は、日常の汗対策や熱中症対策を意識される30代〜50代の男性ビジネスパーソンが中心ですが、軽くてモバイルバッテリーで動く手軽さから、ご家族へのプレゼントとして選ばれる方もいらっしゃいます。

連日の猛暑もあり、「こういう日常使いできるものが欲しかった！」と大変好評をいただいております！

ーー普通の半袖シャツ＋スラックスといったビジネススタイルと、空調ウエア＋スラックスのビジネススタイルでは体感温度がどれくらい変わるのでしょうか？

宮園：外部環境含めて体感の個人差が大きい為数値化が難しいです。ただし、服の中に風が通り続けて汗が素早く蒸発するため、気化熱の仕組みで「ベタつかず圧倒的に涼しい」状態が保てます！

ーー広島カープ以外にも他球団モデルの空調ウエアを展開する予定は？

宮園：広島カープモデルは、ファンの皆様のおかげで本当に好調に推移しています。これからのカープの活躍を期待するとともに、観戦のオトモとして多くのファンの方に支持していただいております。

他球団ファンの方からも「うちの球団のも欲しい！」というお声をいただきますので、球場観戦の暑さ対策としてのニーズは強く感じています。今後の展開に向けて、ぜひ前向きに検討していきたいです！

ーーありがとうございました。

商品概要

商品名：空調ウエア（シャツアウター、アウターベスト）

素材：ポリエステル100％（ベスト本体）

サイズ：M・L・LL（全3サイズ）

カラー：ネイビー、チャコールグレー

付属品：ファン×2、モバイルバッテリー×1、充電用ケーブル×1（すべてセット）

販売価格：税込1万7490円（広島カープモデルは税込1万7600円）

販売店舗：洋服の青山全店、公式オンラインストア

https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/goods/search.aspx?keyword=FUJIN[リンク]

※画像提供：青山商事株式会社

(執筆者: 6PAC)