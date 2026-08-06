敵地カブス戦

米大リーグ・ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でカブスと対戦し6-7で敗れた。今季ワーストの6連敗となった。大谷翔平投手が今季初の1試合2本塁打をマークしたが、試合中には主力選手が途中交代するアクシデントも。試合後、ロバーツ監督が状況を語った。

この試合で異変が起きたのは5回。「3番・一塁」で先発していたフレディ・フリーマンが突如、途中交代したのだ。1-6とリードされている状況だったが、試合中には理由は説明されなかった。フリーマンが5回表の打席でスイングの際、少し手首を気にする様子が中継に映っていた。

早朝から観戦していたX上のファンからは「なぜいないんだ？」「フリーマン大丈夫だよね？」「どうしちゃったんだろう」といった心配の声が上がっていた。

試合後、MLB公式のドジャース番ソーニャ・チェン記者がロバーツ監督の談話を紹介。Xに「フレディ・フリーマンは手にボールが当たった後に交代したが、レントゲンで異常はなかったとデーブ・ロバーツ監督は明かした。金曜日の試合には出場予定だ」と、重症ではない旨を記していた。

大谷翔平は今季初の1試合2本塁打をマークするなど、5打数3安打3打点だった。



（THE ANSWER編集部）