セクシー女優の田野憂さんが2026年8月4日、7月に発生した熊本での地震を受けて300万円の寄付を行ったとXで報告した。一部から「汚い金」などとする批判の声が上がったことについて、議論が起こっている。

7月28日16時27分頃、熊本県熊本地方を震源とする地震が発生した。マグニチュード（速報値）は7.1、震源の深さは約10キロで、宇城市と氷川町で震度7を観測した。

田野さんは8月4日、「熊本で被災された皆さんへ。ニュースや皆さんの投稿を見るたびに、胸が締めつけられる思いです」とつづり、支援活動について明かした。

「私にできることは本当に小さなことですが、少しでも力になれたらという思いで、広島に住む友人と協力し、飲み物や粉末タイプのスポーツドリンク、生理用品、オムツなどの支援物資を送らせていただきました」

さらに、「日本赤十字社を通じて300万円を寄付させていただきました」という。

被災した人たちに向け、「今も不安な時間を過ごされている方がたくさんいると思います。どうか無理をせず、ご自身や大切な方の命と健康を第一にしてください。少しでも早く安心して眠れる日常が戻ることを、心から願っています」と呼びかけている。

「汚い金やけどありがとう」に「寄付は寄付です」

03年生まれの田野さんは、『週刊ポスト』2024年2月9・16日号にて、「令和史上最高の新人グラビアアイドル」としてグラビアデビュー。同年5月にセクシー女優へ転身した。

田野さんの報告には、「支援物資だけでもありがたい上に300万円の寄付支援なんて、なかなかできないことだと思います」「個人で、しかも22歳の300万円ってすごい金額。俺もできることをしよう」などとする声が相次いだ。

一方で、一部のユーザーは「汚い金やけどありがとう」とリプライ。田野さんは「職業を理由に支援まで否定される筋合いはありません。寄付は寄付です。必要としている人に届くことが一番大切だと私は考えています」と反論した。

こうした声に、SNSでは「職業差別でしかない」「被災した人にとって支援がどれだけありがたいか」など怒りの声が相次いだ。

著名人らからも、心無い投稿への怒りと、田野さんへの応援の声が上がっている。

お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢さんも、「セクシー女優の方が熊本県に寄付した事に、『汚いお金』とネットで批判してるやつら、『汚い心』だね。親に愛されなかったんだろうな。車の中臭そう」とあきれたようにつづった。

セクシー女優の月島さくらさんも、「え？ これに汚い金って誰が言ったの？ ぶん○ってきていい？」と怒りをあらわにしている。