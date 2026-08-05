SixTONES田中樹「SABON」アンバサダー就任＆新CM公開 オフの過ごし方は「理解してもらえない方も多いと思う」
【モデルプレス＝2026/08/05】SixTONESの田中樹が、ナチュラルコスメブランド「SABON（サボン）」のアンバサダーに就任。5日より、新CMが順次TV放映を開始する。
【写真】SixTONESメンバー、新CMでギャップ溢れるクールビジュアル解禁
“日常の喜びに満ちあふれる、きらめくような感動の瞬間を”。その想いのもと誕生した「SABON」は、ボディケアをはじめ、ヘアケアやフェイスケア、ホームアイテムなど、日々の生活を幸せで彩る様々な製品を展開している。常に自らを磨き続けながらも、自然体でどんなことも受け入れ、周りを気づかう優しさにあふれる田中の姿が、人々の日常が安らぎと幸せにあふれたものであってほしいという「SABON」の願いと重なり、今回の就任に至った。
新CM「SABONでOff」篇では、日々がんばる自分をいたわり、肌と心を浄化するボディスクラブが、“自分にやさしくする時間”をもたらしてくれる存在であることを描いている。「香りでON」篇では、「SABON」のボディスクラブの洗練された香りをまとうことで、心に自信が宿る田中の様子を通して、ボディスクラブでケアをする時間が、“自分の背中を押す時間”であることを伝えている。撮影後のインタビューで、「2つの正反対のギャップがある田中樹が、CMに詰め込まれていると思います」と田中が語ったように、「SABON」が持つ異なる魅力を表現した田中の表情が垣間見える。
さらに、6日から全国の「SABON」店舗では、田中が「SABON」の魅力を紹介する店内放送「田中樹のSABONトーク」第一弾や、田中ビジュアルのポスターなどが展開される。
新CMの撮影は、白を基調としたスタイリッシュなインテリアが特徴的なハウススタジオで行われた。やわらかな陽ざしの中、田中がバスルームでボディスクラブを香るシーンから撮影がスタート。バスルームいっぱいにボディスクラブの香りが広がると、その香りを楽しむように自然な表情を見せた。また「SABON」のボディスクラブの好きなところを聞くと、「肌に使っている時のあの感触が気持ちよくて好きなんです。使っている時の感覚が嘘みたいに（ケアが）終わった後、肌がすべすべになるんですよ。すごく驚きましたね」と話した。
新CMでは「SABONでOff」篇での自然体でリラックスした姿と、「香りでON」篇での自信に満ちた姿という、対照的な表情を披露した田中。撮影終了後には「より自然体のナチュラルな田中樹をお届けできているシーンと、すごくスイッチが入った普段皆さんに応援していただいている田中樹みたいなもののシーンと、2つの正反対のギャップがある田中樹が、CMに詰め込まれていると思います」と、見どころを語った。
ベッドで伸びをしたり、ソファに寝転んだりと、自宅でくつろぐ田中が登場する新CM。“明日がOffだとしたらどのように過ごしたいか”聞かれると、「理解してもらえない方も多いと思うんですけど、1日を無駄にするのがすごく好きなんです」と明かした。さらに、自身がリラックスできる空間づくりにこだわっているそうで、「常に部屋の中でいい香りはさせておきたい、みたいなのがあるんです。それだけが唯一、僕のOffの決まりで」と、こだわりを語った。
あるOffの日。やわらかな陽ざしの中で目を覚ました田中。「見えないところで、踏ん張る日もある」という言葉と共に、仕事をがんばる自分の姿を思い返す。「そんなときは、心と肌を、ほぐしてあげる。」と、ボディスクラブのふたを開けると、“凛と澄んだ香り”が田中を包み込む。ボディスクラブを腕に伸ばし、やさしくマッサージすると“なめらかなツヤ肌”へ。表情がやわらぐ田中。次第に心もほぐれ、ゆったりとしたソファに身を委ねながら「SABONでOffしよ。がんばる自分」と、優しさにあふれた笑顔を見せる。
やわらかな陽ざしの中で目を覚ました田中。「見えないところで、踏ん張る日もある」という言葉と共に、バスルームでボディスクラブのふたを開け、“シトラスウッディの香り”を楽しむ。「そんなときは、心と肌を、ほぐしてあげる」と、ボディスクラブを腕に伸ばし、やさしくマッサージすると“なめらかなツヤ肌”へ。清潔感と気品漂う爽やかな香りに包まれて「香りでON。自分に自信」と田中。鏡に映る自分自身に真っ直ぐ向き合いながら、ジャケットを羽織ると一気にONモードへ。引き締まった表情の中で、情熱を秘めた視線が際立つ。（modelpress編集部）
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◆田中樹「SABON」新アンバサダー就任
“日常の喜びに満ちあふれる、きらめくような感動の瞬間を”。その想いのもと誕生した「SABON」は、ボディケアをはじめ、ヘアケアやフェイスケア、ホームアイテムなど、日々の生活を幸せで彩る様々な製品を展開している。常に自らを磨き続けながらも、自然体でどんなことも受け入れ、周りを気づかう優しさにあふれる田中の姿が、人々の日常が安らぎと幸せにあふれたものであってほしいという「SABON」の願いと重なり、今回の就任に至った。
さらに、6日から全国の「SABON」店舗では、田中が「SABON」の魅力を紹介する店内放送「田中樹のSABONトーク」第一弾や、田中ビジュアルのポスターなどが展開される。
◆田中樹流オフの日の過ごし方
新CMの撮影は、白を基調としたスタイリッシュなインテリアが特徴的なハウススタジオで行われた。やわらかな陽ざしの中、田中がバスルームでボディスクラブを香るシーンから撮影がスタート。バスルームいっぱいにボディスクラブの香りが広がると、その香りを楽しむように自然な表情を見せた。また「SABON」のボディスクラブの好きなところを聞くと、「肌に使っている時のあの感触が気持ちよくて好きなんです。使っている時の感覚が嘘みたいに（ケアが）終わった後、肌がすべすべになるんですよ。すごく驚きましたね」と話した。
新CMでは「SABONでOff」篇での自然体でリラックスした姿と、「香りでON」篇での自信に満ちた姿という、対照的な表情を披露した田中。撮影終了後には「より自然体のナチュラルな田中樹をお届けできているシーンと、すごくスイッチが入った普段皆さんに応援していただいている田中樹みたいなもののシーンと、2つの正反対のギャップがある田中樹が、CMに詰め込まれていると思います」と、見どころを語った。
ベッドで伸びをしたり、ソファに寝転んだりと、自宅でくつろぐ田中が登場する新CM。“明日がOffだとしたらどのように過ごしたいか”聞かれると、「理解してもらえない方も多いと思うんですけど、1日を無駄にするのがすごく好きなんです」と明かした。さらに、自身がリラックスできる空間づくりにこだわっているそうで、「常に部屋の中でいい香りはさせておきたい、みたいなのがあるんです。それだけが唯一、僕のOffの決まりで」と、こだわりを語った。
◆新CM「SABONでOff」篇ストーリー
あるOffの日。やわらかな陽ざしの中で目を覚ました田中。「見えないところで、踏ん張る日もある」という言葉と共に、仕事をがんばる自分の姿を思い返す。「そんなときは、心と肌を、ほぐしてあげる。」と、ボディスクラブのふたを開けると、“凛と澄んだ香り”が田中を包み込む。ボディスクラブを腕に伸ばし、やさしくマッサージすると“なめらかなツヤ肌”へ。表情がやわらぐ田中。次第に心もほぐれ、ゆったりとしたソファに身を委ねながら「SABONでOffしよ。がんばる自分」と、優しさにあふれた笑顔を見せる。
◆新CM「香りでON」篇ストーリー
やわらかな陽ざしの中で目を覚ました田中。「見えないところで、踏ん張る日もある」という言葉と共に、バスルームでボディスクラブのふたを開け、“シトラスウッディの香り”を楽しむ。「そんなときは、心と肌を、ほぐしてあげる」と、ボディスクラブを腕に伸ばし、やさしくマッサージすると“なめらかなツヤ肌”へ。清潔感と気品漂う爽やかな香りに包まれて「香りでON。自分に自信」と田中。鏡に映る自分自身に真っ直ぐ向き合いながら、ジャケットを羽織ると一気にONモードへ。引き締まった表情の中で、情熱を秘めた視線が際立つ。（modelpress編集部）
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