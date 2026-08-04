森愁斗（BUDDiiS）・小西詠斗ら、“胸キュンナンパセリフ対決”挑戦 椿泰我（IMP.）は審査員長【ウォーターガーディアンズ】
【モデルプレス＝2026/08/04】森愁斗（BUDDiiS）、田辺桃子、椿泰我（IMP.）、小西詠斗、砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）、小泉光咲（原因は自分にある。）、長野蒼大（VOKSY DAYS）、オラキオ、瀧川元気監督が、8月4日に東京・ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて開催された映画「ウォーターガーディアンズ」の完成披露舞台挨拶に登壇。“胸キュンセリフ”対決を行った。
【写真】森愁斗、実兄からキスされる瞬間
イベントでは森が演じるチャラいイケメン主人公・海翔になりきって胸キュンセリフを言う「チャラい胸キュンナンパセリフ対決」を実施。森、小西、砂田、小泉、長野がチャレンジャー、田辺と瀧川監督が審査員、椿が審査員長としてジャッジをすることになった。トップに指名された小泉は「2番目がよかった」と言いながら、ボックスからセリフを引き、心の準備をした後「本気で一目惚れしたんだ。海の家の特別席、空いてるから。俺にチャンスくれない？」という胸キュンセリフを発表。トップということもあり反応が薄く、共演者が「いいよ！」「すごくいい！」とフォローするが、「今、聞きましたよ。失笑でしたよ」と納得のいかない表情を浮かべた。審査員長の椿は「一瞬、緊張が垣間見えたシーンもあったのですが、言い回しの難しいセリフを短時間で覚えて、皆さんに届けるという姿勢は素晴らしかったです。受け手の方々も少し緊張していて『キャー！』という声が少し小さかったけど、演技としては素晴らしいものがありました」と的確に分析した。
砂田は、長野を女性役に指名し、歩いて近づき「今日も暑いね。海の家で美味しいかき氷食べない？」というセリフを伝えた。これに対して、椿は「与えられたセリフの中に、あまりキュンとする言葉が比較的少なめではありましたが、限られた範囲の中で役者を使って、キュンとする動きで見せるというのは、今までなかったパターンだったので素晴らしかったと思います」と、またもや早口でしっかりと審査の評を伝えた。続く長野は、腕を組みながら「海の家でバイト中なんだけど、君のためにサボっちゃおうかな」というセリフを発表したが、少し滑舌が悪く共演者から「ごめん、今、何て言った？」と聞き返されてしまう。椿が「僕が見たかったのは胸キュンだったんですけど、今回中尾彬さんのモノマネをされていて」と評すると、長野は「やってない！」と全力で否定。椿は「初挑戦にしては良かったと思います」とフォローした。
小西は「あぁ、そこの君！君が可愛すぎて、俺の心が溺れそうなんだけど、助けてくれる？」とポケットに手を突っ込んでセリフを決め、会場の反応も上々。今回は椿ではなく、田辺にコメントを振られると、慌てた様子で「いやぁ、かっこよかった」と答えるが、MCのオラキオは「用意してなかったでしょ？」とツッコんだ。ラストの森はボックスからセリフを引くと、「こんなセリフ、言ったことないんだけどなぁ（笑）」と苦笑いしながら、「君から目を離すのが一番危険だから、俺の隣にいてくれる？」と穏やかなトーンで発した。椿は「今まで長々とコメントしていたんですけど、会場からの今の湿った『キャー！』という声が全てだと思いますので、大変素晴らしく、僕も少し汗がジワっと出ました」と高評価を与えた。
瀧川監督は小西のセリフが一番良かったと一票を投じ、田辺は「やっぱり本家ですね」と海翔役の森に投票。観客票は拍手の大きさで決めたが、小泉と森が同じくらいということで1票ずつ入った。3票の権限を持つ審査員長の椿が票を投じたのは森。それにより、森が優勝という結果になった。
服部海翔（森）は親友の秋山郎樹（小西）の父親が営む海の家を手伝いながら、相良雄登（砂⽥）、賀茂未来（小泉）、櫻井陽⼈（⻑野）ら仲間たちと夏の海を謳歌していた。そんな日々の中、彼らは思いがけないきっかけからライフセーバー育成機関“ウォーターガーディアンズクラブ”で、海翔に対抗意識を燃やす上野颯真（椿）と共に、講師・弓⻑璃子（⽥辺）のもと訓練を受けることになる。（modelpress編集部）
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◆森愁斗・小西詠斗・砂田将宏ら、“胸キュンセリフ”対決
イベントでは森が演じるチャラいイケメン主人公・海翔になりきって胸キュンセリフを言う「チャラい胸キュンナンパセリフ対決」を実施。森、小西、砂田、小泉、長野がチャレンジャー、田辺と瀧川監督が審査員、椿が審査員長としてジャッジをすることになった。トップに指名された小泉は「2番目がよかった」と言いながら、ボックスからセリフを引き、心の準備をした後「本気で一目惚れしたんだ。海の家の特別席、空いてるから。俺にチャンスくれない？」という胸キュンセリフを発表。トップということもあり反応が薄く、共演者が「いいよ！」「すごくいい！」とフォローするが、「今、聞きましたよ。失笑でしたよ」と納得のいかない表情を浮かべた。審査員長の椿は「一瞬、緊張が垣間見えたシーンもあったのですが、言い回しの難しいセリフを短時間で覚えて、皆さんに届けるという姿勢は素晴らしかったです。受け手の方々も少し緊張していて『キャー！』という声が少し小さかったけど、演技としては素晴らしいものがありました」と的確に分析した。
砂田は、長野を女性役に指名し、歩いて近づき「今日も暑いね。海の家で美味しいかき氷食べない？」というセリフを伝えた。これに対して、椿は「与えられたセリフの中に、あまりキュンとする言葉が比較的少なめではありましたが、限られた範囲の中で役者を使って、キュンとする動きで見せるというのは、今までなかったパターンだったので素晴らしかったと思います」と、またもや早口でしっかりと審査の評を伝えた。続く長野は、腕を組みながら「海の家でバイト中なんだけど、君のためにサボっちゃおうかな」というセリフを発表したが、少し滑舌が悪く共演者から「ごめん、今、何て言った？」と聞き返されてしまう。椿が「僕が見たかったのは胸キュンだったんですけど、今回中尾彬さんのモノマネをされていて」と評すると、長野は「やってない！」と全力で否定。椿は「初挑戦にしては良かったと思います」とフォローした。
小西は「あぁ、そこの君！君が可愛すぎて、俺の心が溺れそうなんだけど、助けてくれる？」とポケットに手を突っ込んでセリフを決め、会場の反応も上々。今回は椿ではなく、田辺にコメントを振られると、慌てた様子で「いやぁ、かっこよかった」と答えるが、MCのオラキオは「用意してなかったでしょ？」とツッコんだ。ラストの森はボックスからセリフを引くと、「こんなセリフ、言ったことないんだけどなぁ（笑）」と苦笑いしながら、「君から目を離すのが一番危険だから、俺の隣にいてくれる？」と穏やかなトーンで発した。椿は「今まで長々とコメントしていたんですけど、会場からの今の湿った『キャー！』という声が全てだと思いますので、大変素晴らしく、僕も少し汗がジワっと出ました」と高評価を与えた。
瀧川監督は小西のセリフが一番良かったと一票を投じ、田辺は「やっぱり本家ですね」と海翔役の森に投票。観客票は拍手の大きさで決めたが、小泉と森が同じくらいということで1票ずつ入った。3票の権限を持つ審査員長の椿が票を投じたのは森。それにより、森が優勝という結果になった。
◆森愁斗主演「ウォーターガーディアンズ」
服部海翔（森）は親友の秋山郎樹（小西）の父親が営む海の家を手伝いながら、相良雄登（砂⽥）、賀茂未来（小泉）、櫻井陽⼈（⻑野）ら仲間たちと夏の海を謳歌していた。そんな日々の中、彼らは思いがけないきっかけからライフセーバー育成機関“ウォーターガーディアンズクラブ”で、海翔に対抗意識を燃やす上野颯真（椿）と共に、講師・弓⻑璃子（⽥辺）のもと訓練を受けることになる。（modelpress編集部）
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