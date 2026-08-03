プロ野球の各球団が、7月28日に発生した熊本地震への支援活動を実施しています。

後半戦スタート目前に発生した大地震。震源地である熊本地方を中心に被害が生まれ、今も余震が続いています。後半戦を本拠地でスタートさせた巨人や西武、ヤクルトなどは選手も交えて募金活動を実施。試合開始前などに観客へ募金を呼びかけました。

さらに日本ハムやロッテなども、募金活動について発表。日本ハムはファイターズ スポーツ&エンターテイメントと連名で、熊本県の義援金口座へ500万円を寄付すること明かし、本拠地・エスコンフィールドHOKKAIDOにも31日まで募金箱を設置するとしました。ロッテも社会貢献プロジェクト「MARINES LINKS」の活動の一環として、募金活動を実施。4日には選手が募金を呼びかけるとともに、9日まで本拠地・ZOZOマリンに募金箱が設置されます。

そのほかにも、楽天は「楽天クラッチ募金」でのインターネットの募金を受け付け。さまざまな球団がそれぞれの形で支援に乗り出しています。