『令和6年能登半島地震』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
Switch 2など任天堂製品を保証の有無を問わず無償修理するとのことで
J-CASTニュース
日本ハムは熊本県へ500万円を寄付すると発表し募金箱も設置した
日テレNEWS NNN
「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」ではポケふた設置やグッズ販売が行われる
GAME Watch
12日に参院予算委員長辞任の意向を固めたが、被災地では非難の声がやまず
共同通信
地震後に橋が通行止めになり、来館者が島内に取り残されたという
文春オンライン
石川県が7市町で計約500世帯を認定する可能性があると1日、分かった
4日にXを更新し、輪島高校で偶然「ゆず」と遭遇したと明かした
東スポWEB
「地震から4ヶ月経つのに」「未だに水道すら使えない家屋が多数」と言及
FRIDAYデジタル
能登半島地震で傾いて「全壊」判定を受けていたという
輪島朝市の市場は再建のメドすら立っておらず、ほかの場所も放置された状態
ABEMA TIMES
2度目の視察となり、輪島市の朝市組合員は「とてもありがたい」と言及
能登半島地震の発生直後の1月5日には、個人で1000万円を寄付
女性自身
能登半島地震で被災した住宅2軒に侵入し、窃盗した疑いがもたれている
これを受け、県看護協会は2月初旬から看護師や准看護師らを募集していた
5月15日と16日の2日間、再び東京ドームで公演することが決定した
ナリナリドットコム