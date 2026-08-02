8月2日までに、女優の趣里が主演を務めるドラマ『大空港〜GATE24〜』の公式Instagramで、最新の趣里の近影が公開された。その姿が話題となっている。

趣里といえば、夫で俳優の三山凌輝と、舞台で共演する花乃まりあとの“不適切な関係”が7月22日に「週刊文春」に報じられたばかりだ。さらに29日には、三山と花乃のメールのやり取りも報じられ、2人の親密な関係が明らかに。その波紋はいまだに広がり続けている。

「ドラマの公式Instagramでは、撮影のオフショットが公開されました。そこには、トレードマークである劇中の制服を着用した趣里さんが映っています。動画を撮影していたものの、写真だと勘違いしてポーズを決める趣里さんは、それに気づくと『やられた』とおどけた様子で、リラックスした笑顔を見せました」（芸能担当記者）

三山と花乃のメールが報じられて以降、初めての近影公開となった趣里。明るさがにじみ出た姿に安堵の声が広がる一方で、その“から元気”にも見える振る舞いに、コメント欄には同情の声も集まっていた。

《元気を見せてくれてるのかな、我慢してないですか》

《どうかご無理なさらずに》

《心配になっちゃう》

たび重なる夫の裏切り。そんななかでも、趣里は主演ドラマの撮影に懸命に挑んでいる。

「趣里さんは2025年9月、第1子を出産したことを報告しています。『守るべきものを守っていきます』と決意を語り、その2カ月後には芸能活動を再開しました。さらに、育児をしながらの台本覚えに苦労していることを明かしたこともあり、笑顔の裏で並大抵ではない努力を重ねていたのです」（芸能ジャーナリスト）

新たな情報が次々と出るなか、2人のメールのやり取りにはさすがの趣里もショックを受けていた。さらに、ある決意の可能性も報じられている。

「7月30日には『女性セブンプラス』が、関係者の話として、趣里さんが離婚への覚悟を決めたのではないか、と伝えています。また趣里さんの両親である、水谷豊さんと伊藤蘭さんも、強く不信感を抱いているようです。ドラマの撮影中には、趣里さんは実家に身を寄せているそうですが、心労がたまっていることは容易に想像できます」（同前）

はたしてその心中やいかにーー。